企業老闆「假辦選美真選妃」闖房間侵犯！未成年受害女拚死逃出下場超慘

記者劉宛欣／綜合報導

早期演藝圈有非常多不為人知的潛規則，資深媒體人呂文婉日前登上《11點熱吵店》便爆料某知名女星過去曾遭企業大老闆伸出魔爪，受害者不只一個，另一受害的未成年女性，雖然大老闆沒有得逞，卻在事後派人闖進家中輪姦該名女性與其母，手段相當骯髒下流。

早期有很多企業老闆、名人，會舉辦各樣名目的選美，私下其實都另有所圖，呂文婉爆料當年曾接獲舉報，某企業老闆舉辦了一個選拔活動，參賽者的小妹妹都未成年，老闆打著要選出代言人，培育成大明星的旗號，吸引了許多追夢女孩參加，其中一名女孩在當時下場相當悽慘，事後找呂文婉爆料揭開內幕。

▲早期有部分企業主會藉選美名義選妃。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

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呂文婉透露，當時選拔結束，有兩名女孩入選，後續被通知要上培訓課程，住進了老闆家的別墅，兩人被安排住在隔壁間，這名向呂文婉爆料的女孩表示，一開始誤以為所謂的培育是上儀態、唱歌跳舞之類的課程，殊不知住不到3天，某天半夜就開始聽到有腳步聲跟詭異的碰撞聲，甚至親耳聽到，老闆太太出言相勸老公「你幹嘛又喝這麼醉？身體要顧」。

某天老闆敲了女孩的房門，女孩不疑有她開了門，殊不知老闆一進門就將她撲倒在床上，她抵死不從，還踢了對方，老闆只好走人，接下來幾天老闆只要在晚上來敲門，她一律打死不開，後來發現老闆轉而去敲隔壁另一女孩的房門，讓她相當擔心對方會發生不測，不過都沒有太大的動靜，過了一個月的時間後，她就被通知淘汰，由隔壁房的女孩擔任代言人。

▲女孩半夜險遭老闆侵犯。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

女孩離開時還被叮囑「在這看到、聽到的事情絕對不准說出去」，本以為事情就此落幕，沒想到某天女孩與媽媽外出用餐回家後，一進門就被陌生人制服，接下來母女倆遭到了侵犯，加害人走之前還放話「這樣知道了吧？不該說的就閉嘴」，明顯就是該企業主派來的人。女孩向呂文婉哭訴時精神狀態很差，疑似罹患憂鬱症，之所以會在後來選擇出面爆料，是因為看到當時與她一起入選的女孩越來越有名，廣告一部接一部，讓她非常痛苦，覺得自己人生很悲慘，決定站出來讓大家知道該企業老闆是一個禽獸。

▲女孩雖逃離老闆家中，卻仍逃不過被侵犯的命運。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

呂文婉當時採訪完畢準備出刊時，女孩來電表達反悔，她回想當時表示「她跟我講說她沒有勇氣，她覺得她一個小蝦米怎麼鬥得了大鯨魚。」呂文婉後來也放棄了這則新聞，而後來那個企業老闆也沒落了，當時那個當上代言人的女星，在演藝圈混得非常好，呂文婉坦言：「我覺得她也是很可憐，當時的背景時代，我們也聽過很多的女藝人，去五星旗飯店陪睡時，媽媽在樓下喝咖啡逛街。」儼然被當成搖錢樹。她也感嘆「滿可憐，這個女藝人特別早熟，一路走來也是一把辛酸」。