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王力宏金曲獎為李玟獻唱...輿論燒2天　鐵粉Selina發聲：沒辦法取代

記者蔡琛儀／台北報導

第35屆金曲獎頒獎典禮將在6月29日舉辦，昨宣布金曲歌王王力宏將為已故天后李玟（Coco）獻唱致敬，但引發極大討論。是李玟鐵粉的任家萱（Selina），也曾和王力宏合唱過〈你是我心內的一首歌〉，她今（14日）出席奶瓶代言活動被問到此事，坦言還沒有去了解，「身為李玟的粉絲，我覺得任何再棒的演出，都沒辦法取代李玟在我們心中的位子，也沒辦法撫平我們心中的遺憾和難過，我想這是所有粉絲的心聲。」

▲▼王力宏、李玟。（圖／翻攝IG）

▲王力宏將在金曲獎上為李玟獻唱。（圖／翻攝IG、台視提供）

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而Selina最近忙著錄製陸綜《喜歡你我也是》，談到自己和男友小徐的戀情忍不住真情流露而落淚，Selina說因為現在較少出席活動，前一天很緊張，小徐還安慰她：「不要緊張，不然我的事情你多講一點。」小徐也會準時收聽她的Podcsat節目，想聽聽看她講了什麼關於自己的事情。

但她去年當媽後，心思全放在兒子小腰果身上，最近因工作的關係被迫得和兒子短暫分開，她說光是分離2晚就很難受，更為此和小徐取消2人旅行，她笑說小徐雖然嘴上抱怨，但其實很疼兒子，每天一回家就先逗兒子，還對Selina炫耀：「兒子看到我就笑得很開心。」

▲Selina任家萱出席奶瓶代言活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲Selina是李玟鐵粉。（圖／記者林敬旻攝）

今年是她的第一個母親節，她沒有收到小徐的禮物，反而獲得小徐爸媽送的花，但她解釋男友其實平常很浪漫，是否期待收到七夕情人節禮物？她打趣說：「還是我跟小徐撂話，小心我讓你的人生像七夕，一年只能見一次面！」笑翻全場。

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李玟, 王力宏, Selina

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