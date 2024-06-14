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告五人超夯！入圍金曲4大獎還不夠　14個月跑全球開40場演唱會

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團告五人日前首度登上澳洲和紐西蘭開唱，短短不到10天在雪梨、墨爾本、奧克蘭、伯斯帶來一連4場超過萬人大舞台的演出，告五人是生平第一次踏上大洋洲，他們坦言心情緊張，但演出場場爆滿，甚至有歌迷從宜蘭遠赴奧克蘭支持。

▲▼告五人首登紐澳10天連唱4場。（圖／相信音樂提供）

▲告五人首登紐澳10天連唱4場。（圖／相信音樂提供）

告五人自去年於台北小巨蛋啟程至今，在短短14個月以近40場大型演出插旗世界3大洲、26座指標城市、累計飛行逾8萬公里，等同於繞行地球2圈，再創自身紀錄。當他們唱到經典歌曲〈好不容易〉、〈給你一瓶魔法藥水〉、〈披星戴月的想你〉等夯曲，全場更是熱情大合唱。

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每當來到一座新的城市時，告五人也習慣探索各種景點，1天就走超過2萬步，不但踏上了奧克蘭近百年劇院The Civic Auckland舞台、全球知名的澳網盛事場館Margaret Court Arena開唱，也造訪了世界著名的雪梨歌劇院，還撥空參加了無尾熊見面會，漫步在墨爾本的楓葉林中，雲安興奮說：「這次有帶著器材在身邊，想到什麼內容就立刻寫下來，大家可以好好期待！」

▲▼告五人首登紐澳10天連唱4場。（圖／相信音樂提供）

▲告五人今年金曲獎入圍4項大獎。（圖／相信音樂提供）

接下來他們將前往吉隆坡、新加坡帶來「宇宙的有趣」演出，7月20日在深圳灣體育中心-春繭體育場舉辦「宇宙超有趣」戶外演唱會，下半年也將前往倫敦、巴黎和香港等城市，與世界各地的歌迷見面。

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