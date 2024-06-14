米倉涼子患病5年「低腦壓頭痛」秘密手術！強撐惡化…考慮過引退

記者陳芊秀／綜合報導

48歲日本女星米倉涼子14日參加晨間新聞節目，首度在直播節目中親口談病況。她2019年公開自己罹患「低髓液壓症候群」（低腦壓頭痛），忍著病痛接演電視劇，隨後病情惡化，自曝去年（2023）接受手術治療，更曾臥床一個月。

▲米倉涼子首度節目中親曝自身病況。（圖／翻攝自IG）

綜合日媒報導，米倉涼子表示，「低腦壓頭痛」的病情很難得到大眾的理解，「有時候我連走直線都沒辦法，努力走的話大概可以，會感覺疲倦、也很常無法站立」。她表示外觀上看不出來，周圍的人很難理解自己的病情，並形容道：「你有試過走上停止的電扶梯嗎？其實那是被禁止的，但我一直有這種感覺。車燈看起來像連成一片，我分不出來自己身在何處。」

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接著米倉涼子舉例，「像這樣坐著，其實連坐著都很困難，但躺下來就好多了。躺下來的時候，我還能當個吵鬧的歐巴桑……」。她病情一拖5年，直到去年遇到很好的醫師，同年8月接受手術治療，到今年5月感覺到身體好了很多。

▲米倉涼子罕見在節目上談自身病情。（圖／翻攝自X）

米倉涼子憑《派遣女醫》的「大門未知子」一角成為收視女王，更有招牌台詞「我不會失敗」。她坦言接受治療後，有一個月都躺著，看到自己罹病的模樣，與過去給觀眾霸氣的螢幕形象反差極大，「我的身體不能行動自如，大家對我的期望都是演繹充滿力量的女性角色。這些期望讓我的心理和生理無法承受。在需要別人照顧的情況下進行拍攝，我感到非常抱歉。即使周圍的人告訴我『沒問題的』，我也擔心自己無法做到百分之百」，因此這兩年來，自己也考慮過引退演藝圈。