記者劉宜庭／綜合報導

香港男星李駿傑（Jeremy）追星成功，終於見到南韓女星Jessica（鄭秀妍、정수연），除了上傳雙方合照的一系列畫面，當下整個人呈現僵硬狀態，他也激動寫下心情與感觸：「誰會想到以前一直仰望的人，那一刻真實的出現在自己眼前。」

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▲李駿傑追星成功，開心合照Jessica。（圖／翻攝自李駿傑IG）

28歲的李駿傑是香港天團MIRROR成員之一，本身就有著大批粉絲追隨，近日得知有機會和Jessica見面，頓時從偶像變成粉絲，內心激動到難以言喻，「因為她充斥了我整個學生時代，她的歌、綜藝、以前的所有，都在告訴我，天呀，我竟然可以這麼近的看到她，太神奇了吧。」

順利拿到Jessica親筆簽名時，李駿傑回憶起她的第一張專輯《Fly》發行於2016年，這首歌陪伴他度過了許多時光，如今幾年光陰飛逝，「誰會想到以前一直仰望的人，那一刻真實的出現在自己眼前，真的有很多感觸，想起以前去看演唱會，以前去audition（試鏡）就是想進同一家公司，很多以前的回憶突然湧上心頭。」

▲李駿傑拿到Jessica親筆簽名。（圖／翻攝自李駿傑IG）

由於李駿傑最初自選秀節目《全民造星》發跡，他感謝節目和知名電視監製「花姐」黃慧君，因為這些機會使他能夠實現這個夢想；他也對許多Unicornsss（李駿傑粉絲暱稱）說「終於明白你們的感覺」，寫下理解和共鳴：「我一直都知道，但是見到她的時候，好像只有我最知道內心的感動有多大。」

文末，李駿傑感嘆：「我感覺這幾年的努力好值得，我還有很多個想見到的人，我還要再努力點。」發文同時，他除了上傳與Jessica的合照，也分享雙方合影過程，他只敢一小步、一小步移到女神旁邊，自嘲整個人呈現「僵硬狀態」。