胡瓜擁5大名車身家數億　首度搭捷運還罵「靠Ｘ」民眾都噴了

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜跨足網路媒體，開設YouTube頻道《下面一位》成了YouTuber新鮮人，數則影片受到網友熱烈討論，「效果」與「笑果」兼具的主持功力與來賓們擦出不同火花，「瓜哥是最強的主持無誤」、「看瓜哥訪問就是舒服」一覽留言區全是對胡瓜的讚賞。



▲胡瓜首度搭捷運在北車迷路。（圖／下面一位提供）

6月4日迎來胡瓜65歲生日，許下了要領老年卡搭乘免費大眾交通運輸的願望，日前《下面一位》最新一集讓胡瓜進行生日一日挑戰，不僅要胡瓜獨自搭接運至指定地點，還要靠自己的力量完成任務，讓從來沒有獨自出門過的胡瓜哀嚎：「是在整我嗎！」

▲胡瓜首度四連拍。（圖／下面一位提供）



首要任務就是要胡瓜從捷運象山站，搭乘捷運到台北車站吃午餐，一到捷運站便被民眾認出，開心的詢問：「是本人嗎？」胡瓜也親民的與大家合照聊天，親和力十足。

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▲胡瓜扭蛋好開心。（圖／下面一位提供）



隨後要挑戰獨自前往指定店家吃午餐，來到傳說中的「北車迷宮」，果不其然胡瓜也難逃神秘地帶，一直鬼打牆的他繞了外圍整整兩圈，結果又回到相同的地點，甚至還與目的地擦身而過，困難程度讓胡瓜不經脫口：「靠X啊！」過程中也開始想念助理，回頭看助理不在身邊，落寞打趣的說：「沒有半個人在」。



節目中胡瓜也首度使用行動支付結帳付款，完成了人生的第一刷，非常有成就感。也嘗試年輕人的玩樂行程，挑戰最流行的仰角拍貼機，首次體驗的他沒想到一拍即上手，游刃有餘的進行帥氣四連拍，成品非常時尚、有巨星風範。

接著到台北地下街體驗扭蛋樂趣，前往的路途中又進入迷宮地獄的胡瓜一如既往求助民眾，結果反倒被問路，令他哭笑不得。