《九龍城寨之圍城》票房破4億！　4分鐘「超前導解鎖片段」答謝粉絲

記者蕭采薇／台北報導

香港動作鉅獻《九龍城寨之圍城》上映以來，各地票房更是破聲不斷，香港票房已順利衝破億元港幣大關，台灣票房也突破4000萬，成為今年上半年最賣座的香港電影。電影也將特別推出「超前導解鎖片段」的4分鐘彩蛋，更預告了《九龍城寨》系列的前篇《龍頭》即將展開。

▲《九龍城寨之圍城》古天樂、洪金寶有許多武打戲。（圖／華映提供）

動作鉅獻《九龍城寨之圍城》在香港已成為現象級作品，本周在香港順利衝破億元港幣（約3.9億台幣）的票房，穩坐香港電影影史票房第二位，更有坐二望一的氣勢，演員古天樂、劉俊謙、林峯、伍允龍等人都開心到戲院展開謝票活動，也是電影投資人之一的古天樂表示，「真的用盡了所有力氣去推廣，全靠觀眾的喜歡和支持，才能獲得那麼好的成績，希望還可以更上層樓。」

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而《九龍城寨之圍城》在台灣票房也有亮眼的表現，靠著好口碑的累積，票房突破4000萬，已成為2024年上半年最賣座的香港電影，台北市票房也破千萬，這已是香港電影繼2020年的《拆彈專家2》之後，相隔4年，才有作品在台北票房突破千萬的票房成績。

▲《九龍城寨之圍城》香港票房已順利衝破億元港幣大關。（圖／華映提供）

《九龍城寨之圍城》在香港已經特別推出「超前導解鎖片段」來慶祝票房佳績，台灣這周也將跟進放映，於本周五在全片放映完後，再加上這段4分鐘的解鎖影片，故事先是聚焦在洪金寶扮演的大老闆及扮演王九的伍允龍身上，藉由短短的一場麻將牌局引發一場腥風血雨，可以見到兩人的攻於心計更顯出心狠手辣的一面，而影片最後則是出現郭富城扮演的陳佔所效忠的老闆雷震東的身影，他也是當時九龍城寨的話事人，也為電影前傳《龍頭》埋下伏筆。

▲《九龍城寨之圍城》洪金寶。（圖／華映提供）

古天樂受訪時也透露了《龍頭》目前的製作進度，他表示因為拍攝使用的九龍城寨場景已經拆除，若要啟動拍攝，勢必要再費一番功夫，不但要重建城寨場景，而《龍頭》和《終章》的劇本也尚在進行中，「目前只有構思完大綱，但劇本還在寫，我們還要湊齊原班人馬演出，大家的檔期都要安排，很難說可以儘快完成，但會盡力去做。」而導演鄭保瑞也表示目前不會再安排推出新的導演版本，「現在這樣是我最滿意的版本了，如果硬是要把一些刪除的場面放回來，可能整部作品的節湊都會不一樣了。」

▲《九龍城寨之圍城》劇照解鎖片段，圖為洪金寶及伍允龍。（圖／華映提供）

《九龍城寨之圍城》故事描述落難青年陳洛軍（林峯飾）因得罪大老闆（洪金寶飾）被追殺，為了避禍誤闖城寨，在城寨內結識了信一（劉俊謙飾）、十二少、四仔等，成為換帖好兄弟。眾兄弟們以龍捲風（古天樂飾）馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆（洪金寶飾）的入侵，展開連番惡鬥，誓死保衛城寨這個安身之地的故事，《九龍城賽之圍城》全台上映中。