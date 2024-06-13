好萊塢破億票房同名電影改編！　《搖滾教室》9月來台首演

記者蕭采薇／台北報導

全本音樂劇《搖滾教室》改編自2003年好萊塢破億的同名電影，經音樂劇大師安德魯韋伯重新創作後，於2015年在紐約百老匯冬日花園劇院首演，隔年即獲得東尼獎最佳音樂劇、最佳原創劇本、最佳原創曲目以及最佳男主角的提名，並榮獲2017年英國奧立佛獎最傑出音樂成就獎。如今這股熱潮也將於今年秋天吹到台灣。

▲《搖滾教室》將於9月來台首演。（圖／寬宏藝術提供）

安德魯韋伯說：「相比於《搖滾教室》電影把故事做成以杜威為主角的喜劇，我更希望在音樂劇中，探索杜威學生們的故事，尤其是孩子們和家長的關係。」《搖滾教室》中流行搖滾的曲風是韋伯又一次大膽嘗試，親自為《搖滾教室》原創譜寫12首歌曲。

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▲《搖滾教室》改編自2003年好萊塢破億的同名電影。（圖／寬宏藝術提供）

2014年百老匯復排版《悲慘世界》的導演勞倫斯康納（Laurence Connor）執導。劇中才華橫溢的孩子們在搞怪老師的帶領下，組成了一支搖滾樂團，在舞台上現場演奏多種樂器，連唱帶跳，嗨翻全場。《搖滾教室》的成功不僅在於它的音樂魅力，更在於它所傳達的力量，將看到孩子們在音樂中尋找自我的生命故事。

▲《搖滾教室》男主角杜威費恩夢想成為搖滾巨星，卻意外成為貴族學校的代課老師。（圖／寬宏藝術提供）

故事講述男主角杜威費恩（Dewey Finn）夢想成為搖滾巨星，在生活打擊接踵而至之時，因緣際會裝扮成一位貴族學校的代課老師。在那裡，杜威發現了學生們的音樂天賦，所以他沒打算教導學生們數學代數，反而教起他們搖滾，玩起音樂來，帶著孩子們自組樂團參加音樂比賽，不過在保守的校風監督下，他們能否突破重圍呢？

▲《搖滾教室》。（圖／寬宏藝術提供）

安德魯韋伯的作品如《歌劇魅影》、《貓》、《艾薇塔》、《日落大道》，成為許多人的音樂劇啟蒙之作，早在《歌劇魅影》與《貓》的音樂中就能聽到存在韋伯血液中的搖滾基因，已經70歲的韋伯還沒有停下創作的腳步，音樂劇《搖滾教室》就是他創造的新的奇蹟，將音樂的永恆力量傳遞給觀眾。演出將於9月來台，並於6月14日下午13:30正式開賣。