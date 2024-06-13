獨家／Faye詹雯婷贏了！　阿沁告她抄襲二審確定遭駁回

記者蔡琛儀／台北報導

「F.I.R.」飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷和陳建寧對簿公堂，雙方撕破臉。擔任證人的阿沁2日凌晨在社群媒體發文控訴Faye在2018年發行的《蒼穹》疑似抄襲了自己以前的創作，今二審宣判結果出爐，陳建寧、阿沁等人上訴遭駁回。

▲阿沁日前發文宣戰Faye。（圖／資料照／記者黃克翔攝、翻攝自阿沁IG）

阿沁2日在IG發文控訴，Faye在2018年發行的《蒼穹》疑似抄襲了自己以前的創作，「從Tipline分、作曲手法、轉調方式、吉他和弦，任何人都聽得出來是阿沁的標準手法。共創是co-writing 是MUST多年提倡的優良寫歌模式。」氣憤表示：「是我人生中的恥辱，抱歉真的無法再忍，阿沁貼上的一切都要把你告到底。」

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阿沁進一步表示，一開始歌曲完成度就已有90%，也願意和成員分享版權與署名權，像《你的微笑》《千年之戀》《流浪者之歌》這些他全權創作的作品，仍然與Faye分享三分之一的終生版權收入，即便多次提醒Faye，但對方置若罔聞，「自稱音樂唱作人，還知法犯法，良心何在。提醒等了你兩年，我也不用分版稅，只希望你道歉並放上我的署名，有這麼難嗎？那只好提告到底了。抱歉。」

先前Faye所屬亞神音樂回應表示：「有關〈蒼穹〉（曲）的創作爭議民事訴訟案件，經智慧財產及商業法院判決，駁回陳建寧、黃漢青（阿沁）的訴訟。」今天則是陳建寧、阿沁等人就該案件再次提起上訴，但遭到駁回。

對於今天的判決結果，Faye詹雯婷透過亞神音樂表示：「謝謝大家的關心，對於近日諸多紛擾深感遺憾，希望今日事件告一段落之後，一切紛爭皆能平息，並祝福彼此安好。」