許光漢進軍韓國電影再+1！　《八戒》前進富川奇幻影展7月首映

記者蕭采薇／台北報導

台灣動畫電影「《八戒》決戰未來」再傳捷報，入選「2024韓國富川國際奇幻影展」，7月將前進富川影展舉辦韓國首映。該片由許光漢作為中文版配音，這也是目前在韓國人氣超夯的他，進軍南韓的又一部作品。

▲「《八戒》決戰未來」請到許光漢配音。（圖／甲上娛樂提供）

《八戒》榮獲金馬獎最佳動畫長片及台北電影獎4項提名，劇情設定為未來版《西遊記》，主角不再是勇猛好戰的悟空，而是好吃懶作的魯蛇二師兄八戒，更找來許光漢、薛仕凌、曹佑寧三大男神搶當「最帥八戒」，分別為國語版、台語版、多元語版的八戒一角配音。

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首度獻聲動畫的許光漢，更俏皮形容片中的八戒是「可愛又迷人的小動物」，一定會顛覆大家的想像。國語、台語、多元語版全明星配音陣容超華麗，包括許光漢、劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶、庹宗華、鍾欣凌、許展榮、許展瑞、魏如萱、薛仕凌、傅孟柏、王識賢、黃子軒、黃靖倫、曹佑寧、連俞涵、莊凱勛、郭子乾、王琄共19位超強眾星參與，共同完成這部台灣動畫電影新巔峰。

▲《八戒》決戰未來找來許光漢、薛仕凌、曹佑寧三大男神搶當「最帥八戒」。（圖／甲上娛樂提供）

繼台灣之後，6月21日將在越南上映，7月在韓國富川奇幻影展首映，導演邱立偉表示：「《八戒》決戰未來所建構的是一個不可知論的科幻西遊，一個前所未見的大膽假設。然而故事的核心仍圍繞在跨越文化與種族的親情、友情的價值上。韓國與越南的觀眾一定也能感同身受，非常期待與大家見面。」

▲首度獻聲動畫的許光漢俏皮形容片中的八戒是「可愛又迷人的小動物」。（圖／甲上娛樂提供）



許光漢為八戒一角獻出動畫配音處男秀，片中有大量台詞、氣音，還要負責撒嬌耍萌，許光漢笑說印象最深刻的台詞是八戒嚷著：「我可愛的雞腿！」聊到八戒最迷人之處，他認為是懂得彌補自己的過錯，「雖然有過一些錯誤的想法，但他後面還是有導正回來，相信會讓大家看到一個不一樣的八戒。」

▲八戒變身虛擬新人歌手發片出道，載歌載舞的逗趣模樣令人驚喜。（圖／甲上娛樂提供）

配音多元語版「八戒」的曹佑寧也在聲線的部分下了不少苦功，「我有刻意把聲音變扁、讓聲音年齡往下，配音過程蠻辛苦的。工作結束後和家人朋友講話，聲調會忍不住很嗨。」台語版「八戒」薛仕凌配音表現也令人驚豔，導演邱立偉笑說薛仕凌全程反應做好做滿，甚至有點過頭，是最容易有反應的八戒，《八戒》決戰未來全台口碑沸騰熱映中。