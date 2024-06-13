黃宏軒其實不姓黃！爸取名超雷：我嚇死　涂善存長毛被叫「鬍哥」

記者蕭采薇／台北報導

由林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫合演的電影《我想和你在一起》，12日舉辦媒體試片。4人在片中重回高中生涯，黃宏軒透露當時瘋狂愛上一個女生，喜歡了三年才把對方追到手。巧合的是，他意外透露自己最初的名字是「朱宏軒」，而一旁的席惟倫，其實也改過姓，以前也姓朱。

▲《我想和你在一起》（左起）黃宏軒、林映彤、席惟倫、涂善存。（圖／記者周宸亘攝）

黃宏軒與席惟倫在15年前都曾經是無名小站的男神、女神，被問到暱稱，王宏軒坦言，當時自己因身高才138公分，所以小時候經常被戲稱為「寶寶」。席惟倫害羞笑說自己暱稱是「朱咩」。為什麼是朱？她解釋，自己有改名換過姓氏：「後來才和我媽姓。」

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▲黃宏軒在BL劇爆紅後，首次挑大樑主演電影。（圖／記者周宸亘攝）

黃宏軒在一旁驚訝的直說，自己以前也姓朱，但由於小時候都被叫「豬八戒」，最後才因此改跟母姓改姓「黃」。好笑的是，當初黃宏軒爸爸還想幫他取個霸氣的名字，因為喜歡綜藝大哥徐乃麟，一度想幫他改名成「朱乃軒」，他說：「我嚇死，不然我一定會被叫豬奶。」

▲席惟倫和黃宏軒都改過姓，兩人以前也都姓「朱」。（圖／記者周宸亘攝）



另外，黃宏軒在片中替林映彤追到暗戀的涂善存。他透露自己現實生活中也是會幫助朋友的人，「但我自己是不太敢要電話的那種」。林映彤則說，自已也有過喜歡上好朋友的感覺。

▲林映彤坦言也曾經有愛上朋友的感覺。（圖／記者周宸亘攝）

黃宏軒則笑說自己是一見鍾情的人，曾在高中瘋狂喜歡一個女生3年，最後成功追到手：「我不常告白，但目前好像沒有失敗過！」黃宏軒也坦言，能穿上高中制服很開心，因為「基本上所有開心的回憶都在高中。」

▲涂善存鬍子太會長，被黃宏軒叫「鬍哥」。（圖／記者周宸亘攝）

涂善存則笑說，自己演出高中生的心裡是很OK，但生理沒辦法：「我現在越長越年輕，小時候就長的很成熟，鬍子早上剛刮完就長出來，現在一天都要刮兩次」。黃宏軒立刻笑虧：「所以你現在是『鬍哥』耶！」