女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸明星在機場被粉絲包圍幾乎已是常態，而日前竟傳出有女星耍大牌，為了搭電梯，要求所有在電梯內的乘客都出來，掀起網友熱烈議論，甚至有兩名人氣女偶像遭點名。

▲網友爆料有女星在機場耍大牌。（圖／翻攝自微博）

小紅書網友11日發文爆料，她在機場搭乘電梯準備到4樓，結果到了1樓開門，發現有很多人拿手機、相機圍著一個女子拍，「我們一電梯人都嚇了一跳，不知道是幹嘛的，這時候保安喊：電梯裡的人先下來！」網友表示，她無法接受保安的要求，於是立刻回嘴：「你誰啊你，我憑什麼下來！」電梯裡的其他乘客也紛紛抱怨「ＯＯＯ是誰」、「為什麼讓我們下來」。

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▲▼網友的耍大牌爆料文引發揣測，當事人被指是程瀟、吳宣儀其中一人。（圖／翻攝自微博）

爆料文傳開後，有網友指認在場的女星是程瀟，但也有人說是吳宣儀，雙方粉絲為此吵得不可開交。而程瀟和吳宣儀所屬的經紀公司樂華娛樂12日發出聲明，表示：「在網路引起討論的『藝人電梯耍大牌』事件被部份網路用戶惡意誤導指向我司藝人程瀟、吳宣儀，經多方確認，該信息為不實揣測，過度關聯。」強調涉及爭議的工作人員與藝人團隊、經紀公司都無關。

▲▼程瀟、吳宣儀被指是耍大牌女星，經紀公司為此發出澄清聲明。（圖／翻攝自微博／程瀟、吳宣儀_Betty、樂華娛樂）