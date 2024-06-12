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楊麗音「惡房東」首次搭檔姚淳耀：武林高手交鋒！

記者許逸群／台北報導

台語輕喜劇《我的意外室友》不只找來姚淳耀、嚴正嵐、楊麗音、李玉璽等實力派演員出演，更請到陳孝萱、楊烈等資深演員客串演出。繼先前主視覺公布之後，官方日前也釋出最新前導預告，搶先讓粉絲一窺戲劇內容，超豐富的內容可謂誠意滿滿。

▲台語輕喜劇《我的意外室友》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲台語輕喜劇《我的意外室友》。（圖／華視、公視台語台提供）

獲獎無數的資深演員楊麗音再度挑戰台語劇，展現出不同於以往的角色樣貌。在最新的前導預告中，楊麗音飾演一位白手起家創業的未婚女士林麗春，退休之後自由自在地享受獨居生活，卻因強勢固執不討喜的個性成為鄰居口中的「頭痛人物」，見到她時紛紛退避三舍。

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▲台語輕喜劇《我的意外室友》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲楊麗音化身「惡房東」。（圖／華視、公視台語台提供）

故事中林麗春因緣際會成為男主角房有成（姚淳耀飾）的客戶，委託有成協助出售自己所居住的豪宅，因而與房有成、李清怡（嚴正嵐飾）情侶檔展開一連串爆笑有趣的相處生活。談到合作感想，楊麗音笑說嚴正嵐簡直是「可愛度爆表」，至於姚淳耀雖然是第一次合作，但相處起來非常融洽。

回顧拍攝過程，楊麗音直呼現場宛如「武林高手交鋒」，每位演員都表現出屬於自己角色的專屬節奏，共同碰撞出精彩的火花。同時也形容當下就像「一場豪華的交響樂演出」，每個樂器配合的恰到好處，不論缺少哪一個都會令人感到不夠完整。

馬力歐則回應由於喜劇節奏與一般戲劇大不同，因此當下如何準確拿捏節奏是門大學問，同時也大讚楊麗音「薑是老的辣」，不只將角色人格、神韻揣摩得十分精確，也能完全掌控喜劇節奏，幫助現場所有人更順利進入劇情。

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我的意外室友, 姚淳耀, 嚴正嵐, 楊麗音, 李玉璽

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