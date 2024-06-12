防彈Jin退伍「BTS終於7人合體了」！RM吹薩克斯風迎接　粉泛淚笑出來

記者田暐瑋／綜合報導

南韓天團防彈少年團成員陸續入伍當兵，大哥Jin（金碩珍）是團體第一位入伍，自2022年底從軍後，BTS已1年半沒有完全體現身，12日Jin正式退役，除了SUGA外，其他5人都親自到場迎接，RM（金南俊）還現場吹起薩克斯風，笑翻大批粉絲，最後SUGA趕至公司替Jin接風，PO出久違的7人完全體合照，讓粉絲淚喊：「等這天好久了！」

▲BTS Jin退伍了。（圖／路透）



《Dispatch》日前爆料，其餘成員都已向軍隊告假將到場接Jin退伍，而12日當Jin一走出軍營大門，除了Suga外的5名團員果真現身獻花並緊緊擁抱，尤其是在軍樂隊服役的RM（金南俊），甚至直接把薩克斯風帶來，當場吹奏起來，現場氣氛溫馨又歡樂。

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▲BTS Jin退伍了。（圖／路透）



Suga因替代役工作未能到場迎接，但事後也趕到公司會合，官方推特也PO出7人合體照，久違1年半的完全體令粉絲激動落淚。為了和許久未見的粉絲互動，Jin一退伍就要舉辦擁抱活動，將與1000名幸運粉絲一對一擁抱，稍早發文問候：「關於我的『Free Hug』點子，我只是想讓它看起來更好一點，但我的意思可能沒有傳達清楚QQ。因為明天參與擁抱的人會很多，所以請大家儘量快速通過，我們可能也難以進行對話，只能快速擁抱才能讓活動順利完成，拜託大家了。」

▲BTS完全體。（圖／翻攝自BTS官方推特）



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