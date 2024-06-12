台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲

記者田暐瑋／綜合報導

吳夢夢被譽為「台灣第一女優」，近日直指「華語AV已經衰敗」的言論引發議論，點出業界隱憂：「觀眾一開始都是衝著新鮮感，之後漸漸覺得不好看、或者不值得花錢看。」PTT有網友驚訝問：「怎麼會崩成這樣啊？」大批老司機坦言不意外，更分析可能原因，「FC2吊打」、「看看Fc2怎麼拍的好嗎」、「刺青/演技都很糟」、「因為真的不好看，演技差，劇情差」、「刺青一堆，廣告貼紙一堆」。

▲吳夢夢。（圖／翻攝自Facebook／吳夢夢）

原PO看了吳夢夢的發文後，在PTT驚訝問：「以前一個月最多可以接到22支片，現在2、3個月有一支就偷笑了，這也差太多了吧，整個大崩盤，奇怪了，是沒有市場嗎？還是一堆人想看台女、中女的吧？怎麼會崩成這樣啊？」底下有許多網友指出另一平台FC2更優質，「FC2上面隨便都屌打」、「連日本FC2素人都打不贏」、「fc2都打擊到日本原本av了更何況華人的」。

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▲PTT討論台灣AV崩壞原因。（圖／翻攝自PTT）



此外，也有不少網友指出台灣AV界衰敗的5個可能原因，像是男女優演技、劇情安排、運鏡，以及身上常見刺青和廣告業配的貼紙，讓人容易出戲滅火，「因為這些AV只是廣告的過場阿」、「刺青廣告整個把質感拉進地獄深淵」、「劇本也很重要，是台灣演技廢到笑」、「台灣就是鏡頭固定在那邊，換個體位才跟著」、「拍攝手法跟畫面，還有女優素質」。

吳夢夢坦言台灣AV產業近1年來已經到達崩毀的程度，從2019年開始興盛，2021年達到巔峰，到了2023年卻已經衰敗，對於有意願出道的新進男女優，她建議快逃，「消費用戶的數量不足以支持整個市場，一旦廣告廠商撤資，整個業界就會崩潰。」這也間接導致沒有片商願意投資拍攝新片。

▲PTT討論台灣AV崩壞原因。（圖／翻攝自PTT）