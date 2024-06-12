ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲

記者田暐瑋／綜合報導

吳夢夢被譽為「台灣第一女優」，近日直指「華語AV已經衰敗」的言論引發議論，點出業界隱憂：「觀眾一開始都是衝著新鮮感，之後漸漸覺得不好看、或者不值得花錢看。」PTT有網友驚訝問：「怎麼會崩成這樣啊？」大批老司機坦言不意外，更分析可能原因，「FC2吊打」、「看看Fc2怎麼拍的好嗎」、「刺青/演技都很糟」、「因為真的不好看，演技差，劇情差」、「刺青一堆，廣告貼紙一堆」。

(外送稿用)▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Facebook／吳夢夢）

▲吳夢夢。（圖／翻攝自Facebook／吳夢夢）

原PO看了吳夢夢的發文後，在PTT驚訝問：「以前一個月最多可以接到22支片，現在2、3個月有一支就偷笑了，這也差太多了吧，整個大崩盤，奇怪了，是沒有市場嗎？還是一堆人想看台女、中女的吧？怎麼會崩成這樣啊？」底下有許多網友指出另一平台FC2更優質，「FC2上面隨便都屌打」、「連日本FC2素人都打不贏」、「fc2都打擊到日本原本av了更何況華人的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲PTT討論台灣AV崩壞原因。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT討論台灣AV崩壞原因。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有不少網友指出台灣AV界衰敗的5個可能原因，像是男女優演技、劇情安排、運鏡，以及身上常見刺青和廣告業配的貼紙，讓人容易出戲滅火，「因為這些AV只是廣告的過場阿」、「刺青廣告整個把質感拉進地獄深淵」、「劇本也很重要，是台灣演技廢到笑」、「台灣就是鏡頭固定在那邊，換個體位才跟著」、「拍攝手法跟畫面，還有女優素質」。

吳夢夢坦言台灣AV產業近1年來已經到達崩毀的程度，從2019年開始興盛，2021年達到巔峰，到了2023年卻已經衰敗，對於有意願出道的新進男女優，她建議快逃，「消費用戶的數量不足以支持整個市場，一旦廣告廠商撤資，整個業界就會崩潰。」這也間接導致沒有片商願意投資拍攝新片。

▲PTT討論台灣AV崩壞原因。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT討論台灣AV崩壞原因。（圖／翻攝自PTT）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

短裙爆乳廣告吸客！惡雇主逼移工賣淫　皮膚病、性怪癖客人也要接

推薦閱讀

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

龍俊亨突痛訴「捲鄭俊英案5年委屈」！　悲認：把我變成跟他們一樣的人

龍俊亨突痛訴「捲鄭俊英案5年委屈」！　悲認：把我變成跟他們一樣的人

直擊八三夭阿電信義區「約會刺青辣妹」！　深夜帶回家共處一晚

直擊八三夭阿電信義區「約會刺青辣妹」！　深夜帶回家共處一晚

衰捲勝利性招待事件！高俊熙隔5年開罵「該死的狗崽子」怒控YG放任謠言

衰捲勝利性招待事件！高俊熙隔5年開罵「該死的狗崽子」怒控YG放任謠言

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

龍俊亨突痛訴「捲鄭俊英案5年委屈」！　悲認：把我變成跟他們一樣的人

直擊八三夭阿電信義區「約會刺青辣妹」！　深夜帶回家共處一晚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳夢夢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動
  2. 「情色教主」被邀伴遊！符合3門檻30萬up：小費另計 雪碧揭業界行情
  3. 防彈Jin退伍「BTS終於7人合體了」！RM吹薩克斯風迎接　粉泛淚笑出來
  4. 台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲
  5. 陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了
  6. 阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚
  7. 《腦筋急轉彎2》讓你又笑又哭的情緒朋友回來了！　史上最揪心皮克斯經典 睽違9年重磅回歸！
  8. Albee轉正面「溢出渾圓胸型」衣服包不住！　消瘦神隱2周曝超辣近照
  9. 蔡尚樺罕見硬起來「已採取法律途徑」！分手交大仔仔半年…現況曝光
  10. 小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366