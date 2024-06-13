小孟老師／6月13日星座運勢　雙子坐等錢來

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：完成技術突破

感情：保持積極溝通

財運：財神送錢上門

幸運色：橘色

貴人：天秤

小人：巨蟹

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雙子座

工作：提升產品質量

感情：共同烹飪美食

財運：錢財自動上門

幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：獅子

天秤座

工作：品牌大受歡迎

感情：分享彼此愛好

財運：突然財富增加

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：提升供應效率

感情：理解彼此情緒

財運：金錢意外收穫

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：雙子

金牛座



工作：獲得重要夥伴

感情：一起鍛煉身體

財運：意外收入豐厚

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：天蠍

處女座

工作：獲得專利認可

感情：共度節日假期

財運：天降好運金錢

幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：成功整合資源

感情：表達真誠感受

財運：意外財富到手

幸運色：金色

貴人：天蠍

小人：天秤

天蠍座

工作：成功實現轉型

感情：共同學習成長

財運：意外之財來臨

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：水瓶

雙魚座

工作：獲得顧客認同

感情：支持彼此決策

財運：幸運得到財富

幸運色：黃色

貴人：獅子

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：順利完成籌集

感情：享受安靜時光

財運：突如其來橫財

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：金牛

獅子座

工作：完成公司改組

感情：支持彼此愛好

財運：運氣好到發財

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：射手

射手座

工作：完成內部審計

感情：共同面對恐懼

財運：幸運獲得大錢

幸運色：大紅色

貴人：雙魚

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。