小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

記者田暐瑋／綜合報導

徐熙娣（小S）的大女兒許曦文（Elly）日前在社交平台上曬出一系列畢業美照，迅速成為網友熱議的焦點。Elly身穿一襲黑色身長裙，展現出成熟的氣質和傲人的身材，精緻的妝容和小巧的臉蛋增添名媛時尚味，令人不敢相信她僅有18歲，跟小S站一起宛如親姊妹，吸引2.6萬人朝聖。

▲小S長女Elly名模身材太辣。（圖／翻攝自小S IG）



Elly今年剛滿18歲，已成功申請到美國知名大學，計劃今年秋季前往留學，11日她在社群網站PO出多張時尚美照慶祝高中畢業，她身上的禮服是露肩設計，突顯了纖細肩膀和鎖骨，側邊開衩恰到好處地露出她修長美腿，表情淡定且自信，嘴角微微上揚，眼神中透出高冷優雅，渾身散發滿滿高級感。

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▲小S長女Elly名模身材太辣。（圖／翻攝自小S IG）

不只自己的美照，Elly在Threads上還分享了多張私藏照片，其中包括和媽媽小S的合照，母女站在一起，她比媽媽還要高出半顆頭，據悉她身高已達170公分，高挑身材令人驚呼，她也發文透露畢業當天的心情，「我本來以為我畢業會超開心，結果我大哭。」

▲小S長女Elly名模身材太辣。（圖／翻攝自小S IG）