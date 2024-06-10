艾莉絲還原警察上門真相！　英國遇歹徒「正面交鋒」嚇壞：真的很可怕

記者孟育民／台北報導

艾莉絲與英國外交官老公結婚後，目前已經移居倫敦一年多，10日她突然在臉書透露凌晨3時許，4名警察找上門，並進入家中盤問做筆錄，過程相當離譜誇張，讓她身心俱疲。稍早她直播還原整起事件經過，坦言折騰一整晚沒睡覺，原來是上周三車子在家門口被偷走，經過一段心路歷程車子終於找回，他說當時情況，「我只是趕快進門，讓小孩去上廁所，很短的時間就被盯上，真的很可怕！」





▲艾莉絲還原警察半夜上門原因。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲）

艾莉絲只是離開一下子沒想到車子被偷，當下先去報警，卻沒放任何希望，直到昨天接女兒回家的路上，居然在路邊看見贓車，第一時間就打給警察處理，然而對方態度消極，不願意前來救援，「警察就說因為你已經找到，你就是打給拖吊公司處理後續，道路救援說要三個小時才能來救援。」礙於擔心危險，艾莉絲先讓小孩回家，又害怕歹徒回來搶車，只能來回奔波，可怕的是，最後她正面撞見兇手又將她的車子開走，相當危險！

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▲艾莉絲車上還留歹徒贓物。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲）

艾莉絲打給警察理論，認為這件事對小孩會造成創傷，只希望能將壞人繩之以法，讓小孩相信警察會保護市民，「昨天跟警察打了四次電話，我還做了一次申訴，還升級了申訴，跟警察講了好久，在倫敦你報案一次，不堅持很多事情不會有。」最後警察在半夜終於抓到歹徒，深夜跑到艾莉絲家做筆錄，警察更錄製影片安慰她女兒，而車子沒有東西遺失，只是留下不少歹徒的贓物，她無奈說：「我的端午節很熱鬧，我的端午節有很多警察跟歹徒。」

