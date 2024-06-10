小S「偷翻他東西」被當場抓包！　派翠克拍下證據：妳超丟臉

記者蔡宜芳／綜合報導

男星派翠克是節目《小姐不熙娣》的助理主持，和主持人小S（徐熙娣）之間經常出現逗趣互動。他9日在社群上傳一支影片，表示自己在機場當場抓包「小偷」，結果「小偷」竟是小S，結局讓網友大爆笑。

▲派翠克是小S節目的助理主持。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

影片中，派翠克從後方接近，目擊正在翻他包包的小S。起初，小S還沒發現包包主人已經來了，還很認真地查看夾層，一邊喃喃自語「手機咧」，直到派翠克出聲說：「不好意思。」小S才發現被抓包，立刻爆笑出來。

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▲小S偷翻派翠克的包包被發現。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

派翠克邊笑邊質問小S：「妳是不是以為我不在？我剛好看著妳的背影走進來，妳想偷我東西？」小S笑到整張臉都紅了起來，點點頭說：「我想偷你東西……而且我還翻得很急促。」坦承是想找派翠克的手機藏起來惡作劇。

▲小S因被抓包笑到臉紅。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

影片公開後，吸引大票網友圍觀，眾人紛紛笑說「也太好笑，太可愛了吧」、「那個被發現的笑聲也太好笑了吧」、「想要手機，結果手機在派翠克手上」、「這小偷我能接受」。