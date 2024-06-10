蘇宗怡為工作犬發聲！見「毛小孩罹癌」飼主扛經濟重擔哽咽：百感交集

記者孟育民／台北報導

TVBS ESG品牌《TVBS GOOD》與《台灣工作犬發展協會》攜手舉辦公益活動，為保障退休工作犬的生活品質努力。《台灣工作犬發展協會》理事長關心羚，特別邀請TVBS星藝象藝人蘇宗怡擔任大使，兩人並一同錄製Podcast節目《新聞幕後》，與主持人夏嘉璐暢聊工作犬現況，過程中甚至一度紅了眼眶。

▲▼《TVBS GOOD》與《台灣工作犬發展協會》攜手舉辦公益活動，邀蘇宗怡擔任大使。（圖／TVBS提供）

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節目中談到成為大使的契機，蘇宗怡分享看到一隻罹癌的退休工作犬，在沒有動物健保的情況下，化療費用成為領養飼主的經濟重擔，即便如此，飼主依舊毫無怨言，無私的付出關愛，談及此處蘇宗怡一度哽咽，感概的說：「當下我真的百感交集，覺得協會的成立真的太必要了」，再加上本就認同關醫生成立協會的理念，因此接下活動大使的重責，希望盡一己之力，為無私奉獻的「毛英雄」發聲。

▲蘇宗怡為毛小孩發聲。（圖／TVBS提供）

夏嘉璐最後聽聞狗狗在與飼主出遊當日離世，成為彼此最後的回憶，深有同感的說：「養寵物這種事真的太難過了。」見到錄音現場一片低氣壓壟罩，關心羚立刻大喊：「大家冷靜」，搞笑緩解現場情緒。

由於工作犬具有特殊目的，平日接受高強度訓練，蘇宗怡提醒欲領養工作犬的民眾，「工作犬不同於一般的寵物犬。」蘇宗怡以先前拍攝退休警犬的經驗為例，拍攝過程中，她必須與狗保持安全的社交距離，才能在不驚擾牠的狀況下，順利完成拍攝，她解釋：「因為牠還是有警犬的職業習性在身上。」