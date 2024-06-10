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屈中恆女兒遭校園霸凌！同學群組惡毒謾罵　Vicky氣喊報警反被阻止

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請沈世朋、Vicky、曾雅蘭上節目暢談「焦慮爸媽」話題，Vicky說女兒在學校受到網路霸凌心情跌落谷底，女兒的同學組群組罵女兒，被姊姊看到拿來跟她說，裡面罵得很難聽讓Vicky想報警為女兒出口氣，反而是女兒阻止她說「我會調適好我的心情」，更是讓她心疼女兒！

▲▼ 沈世朋、曾雅蘭、Vicky上緯來戲劇台 甄心分享小琳鐺 討論焦慮爸媽話題。（圖／緯來戲劇台提供）

▲Vicky心疼女兒遭校園霸凌。(圖／緯來戲劇台提供）
沈世朋說之前聽說小孩學游泳時要盯緊一點，就怕小孩不小心溺水，所以當孩子去學游泳時，他即使拍戲很累，還是會到現場看小孩學游泳，有時候，他們是租泳道學習，太遠看不到時他還會特別買票進去站在旁邊看。後來，老婆跟他說「我知道你為何盯那麼緊了？因為教練是女的」，讓沈世朋喊冤說老婆誤會了！

▲▼ 沈世朋、曾雅蘭、Vicky上緯來戲劇台 甄心分享小琳鐺 討論焦慮爸媽話題。（圖／緯來戲劇台提供）

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▲▼沈世朋差點以為要提早當阿公。(圖／緯來戲劇台提供）

▲▼ 沈世朋、曾雅蘭、Vicky上緯來戲劇台 甄心分享小琳鐺 討論焦慮爸媽話題。（圖／緯來戲劇台提供）

為了關注孩子在家裡的舉動，沈世朋還在家裡裝攝影機，後來小孩知道攝影機燈一亮就是爸爸在看他就會不高興，還拿照片去把鏡頭擋住。當小孩開始用手機時，一直聽到小孩跟同學在LINE，他好奇小孩到底在聊什麼？偷偷去滑開後發現竟然很多女同學叫他兒子「爸爸」，後來才知道被叫「爸爸」是因為他兒子很會管所以才被取這個綽號。

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屈中恆, Vicky, 校園霸凌

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