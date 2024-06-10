蹦闆7位數首接代言！　認演藝圈賺錢慢「無興致發展」：還是帶貨好賺

記者孟育民／台北報導

蹦闆8日以代言人身分，出席香氛洗髮精品牌台中實體門市開幕活動，他自曝是長髮控，偶爾會幫女友吹頭髮增添生活情趣，老婆就叫她自己吹。而這也是他人生接下的首支代言，不曉得對於代言酬勞是否滿意？他算起自己的手指頭說：｢可以啦！7位數還算可以！｣直呼賺錢速度比在演藝圈打滾還快，立志當一輩子直播主。

▲蹦闆接下人生首支代言。（圖／品牌提供）



聊到平常會留意女生的髮質與髮香嗎？他很誠實地表示自己看女生的第一眼，只會注意對方胸部大不大，不過他認為頭髮還是要洗，髮質也很重要，不能油油的，透露自己是長髮控，頭髮越長越好。最多可以接受老婆幾天不洗頭？他直白地回答：「老婆有沒有洗頭，我都不會接受，你要問女朋友，問老婆我一定打槍」如果是女朋友的話，可以接受2到3天不洗頭，偶爾也會幫女朋友洗頭髮、吹頭髮增添生活情趣，至於老婆就叫她自己吹。至於未來有想朝演藝事業發展嗎？這點他倒是興致缺缺，認為賺錢速度太慢，還是帶貨比較好賺，立志一輩子當直播主。

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▲蹦闆對演藝圈無想法。（圖／品牌提供）

蹦闆經營直播帶貨8年成績亮眼，過去吸引不少廠商爭相邀約代言，但最後都沒有結果，原因不外乎是價碼沒談攏或者自己本身對產品沒興趣，談及這次的合作契機，蹦闆表示去年為了瘦身去做切胃手術，導致掉髮問題嚴重，當時代言剛好找上門，自己使用產品後，覺得掉髮狀況明顯獲得改善，才點頭答應。