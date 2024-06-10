ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蹦闆7位數首接代言！　認演藝圈賺錢慢「無興致發展」：還是帶貨好賺

記者孟育民／台北報導

蹦闆8日以代言人身分，出席香氛洗髮精品牌台中實體門市開幕活動，他自曝是長髮控，偶爾會幫女友吹頭髮增添生活情趣，老婆就叫她自己吹。而這也是他人生接下的首支代言，不曉得對於代言酬勞是否滿意？他算起自己的手指頭說：｢可以啦！7位數還算可以！｣直呼賺錢速度比在演藝圈打滾還快，立志當一輩子直播主。

▲蹦闆接下人生首支代言。（圖／品牌提供）

▲蹦闆接下人生首支代言。（圖／品牌提供）


聊到平常會留意女生的髮質與髮香嗎？他很誠實地表示自己看女生的第一眼，只會注意對方胸部大不大，不過他認為頭髮還是要洗，髮質也很重要，不能油油的，透露自己是長髮控，頭髮越長越好。最多可以接受老婆幾天不洗頭？他直白地回答：「老婆有沒有洗頭，我都不會接受，你要問女朋友，問老婆我一定打槍」如果是女朋友的話，可以接受2到3天不洗頭，偶爾也會幫女朋友洗頭髮、吹頭髮增添生活情趣，至於老婆就叫她自己吹。至於未來有想朝演藝事業發展嗎？這點他倒是興致缺缺，認為賺錢速度太慢，還是帶貨比較好賺，立志一輩子當直播主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蹦闆接下人生首支代言。（圖／品牌提供）

▲蹦闆對演藝圈無想法。（圖／品牌提供）

蹦闆經營直播帶貨8年成績亮眼，過去吸引不少廠商爭相邀約代言，但最後都沒有結果，原因不外乎是價碼沒談攏或者自己本身對產品沒興趣，談及這次的合作契機，蹦闆表示去年為了瘦身去做切胃手術，導致掉髮問題嚴重，當時代言剛好找上門，自己使用產品後，覺得掉髮狀況明顯獲得改善，才點頭答應。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

唐綺陽被挖20年前「短裙辣舞畫面」　網一算驚呆：那時已經39歲

唐綺陽被挖20年前「短裙辣舞畫面」　網一算驚呆：那時已經39歲

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

華晨宇演唱會飆高音「震碎腎結石」　粉絲證言瘋傳…醫生給答案

華晨宇演唱會飆高音「震碎腎結石」　粉絲證言瘋傳…醫生給答案

子迂稱黃仁勳逛夜市「瞧不起台灣人」！遭百萬網紅Cheap轟：沒料又愛裝

子迂稱黃仁勳逛夜市「瞧不起台灣人」！遭百萬網紅Cheap轟：沒料又愛裝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

唐綺陽被挖20年前「短裙辣舞畫面」　網一算驚呆：那時已經39歲

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蹦闆

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 屈中恆女兒遭校園霸凌！同學群組惡毒謾罵　Vicky氣喊報警反被阻止
  2. 蹦闆7位數首接代言！　認演藝圈賺錢慢「無興致發展」：還是帶貨好賺
  3. 男星貼辣妹熱舞！下秒褲襠竟卡住她絲襪　「臀襠相連」狂扭畫面曝
  4. 孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光
  5. 野生邊佑錫現身家樂福「找大西瓜自拍」！側拍照太萌　官方嗨翻回應了
  6. 艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　
  7. 玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完小孩就沒關係了嗎
  8. 吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰
  9. 北影《福田村事件》頭香完售　林柏宏「主演2戲」全秒殺
  10. 小禎離婚5年「愛情是你想像的模樣嗎」 半夜突PO全黑圖：孤寂誰懂

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366