金鍾國突認遭「投資詐騙」！　損失金額曝光：從此只關心工作

記者黃皓瑋／綜合報導

48歲的南韓男星金鍾國（김종국），擔任過多個人氣綜藝節目的主持人及班底，在海內外都享有高人氣。近期他在綜藝節目《我家的熊孩子》中，坦言曾經遭到詐騙，更揭露損失的金額高達數10億韓元（10億韓元約台幣2354萬元），讓在場來賓都感到相當驚訝。

▲金鍾國自曝曾遭到詐騙。（圖／翻攝自IG／kjk76）



在昨（9日）播出的《我家的熊孩子》中，金鍾國與李常敏（이상민）到男星崔振赫（최진혁）的家中做客，3人大談彼此的金錢觀念，期間崔振赫提到，自己近期經常會收到有關借錢、邀請投資的訊息，李常敏則順勢問金鍾國「有沒有被詐騙過」，不料金鍾國坦率回答「被騙很多次」。

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▲金鍾國被詐騙的金額最少有數千萬台幣。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）



金鐘國透露，過去身邊的人經常勸說他要理財，他因而曾花了數10億韓元來做投資，不料後來卻發現是一場詐騙，最後錢也拿不回來。他也坦言受到這件事的影響，從此不再去關心工作收入以外的賺錢管道。他也透露其實有不少人會聯繫他，想向他借錢，而他的媽媽則告誡他，要抱著「不打算把錢拿回來」的想法，再把錢借給別人。