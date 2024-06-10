ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鍾國突認遭「投資詐騙」！　損失金額曝光：從此只關心工作

記者黃皓瑋／綜合報導

48歲的南韓男星金鍾國（김종국），擔任過多個人氣綜藝節目的主持人及班底，在海內外都享有高人氣。近期他在綜藝節目《我家的熊孩子》中，坦言曾經遭到詐騙，更揭露損失的金額高達數10億韓元（10億韓元約台幣2354萬元），讓在場來賓都感到相當驚訝。

▲▼金鍾國。（圖／翻攝自IG／kjk76）

▲金鍾國自曝曾遭到詐騙。（圖／翻攝自IG／kjk76）

在昨（9日）播出的《我家的熊孩子》中，金鍾國與李常敏（이상민）到男星崔振赫（최진혁）的家中做客，3人大談彼此的金錢觀念，期間崔振赫提到，自己近期經常會收到有關借錢、邀請投資的訊息，李常敏則順勢問金鍾國「有沒有被詐騙過」，不料金鍾國坦率回答「被騙很多次」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金鍾國。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

▲金鍾國被詐騙的金額最少有數千萬台幣。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

金鐘國透露，過去身邊的人經常勸說他要理財，他因而曾花了數10億韓元來做投資，不料後來卻發現是一場詐騙，最後錢也拿不回來。他也坦言受到這件事的影響，從此不再去關心工作收入以外的賺錢管道。他也透露其實有不少人會聯繫他，想向他借錢，而他的媽媽則告誡他，要抱著「不打算把錢拿回來」的想法，再把錢借給別人。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

推薦閱讀

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完小孩就沒關係了嗎

玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完小孩就沒關係了嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張　

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬　網笑懂了：越遠越像

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

「4000年一遇美女」超細肩帶突斷！鞠婧禕伸手撥髮…下秒險走光全被拍

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

張書偉完婚「這緣份很難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟鞋16蹲

黃仁勳被包圍「驚見180cm日劇男神」同場圍觀！　被認出親切掌鏡自拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金鍾國, 김종국

讀者迴響

最新新聞更多

  1. GMA35 H Party開趴倒數！　客語金曲入圍者齊聚嗨唱
  2. 麋先生端午突宣布「重磅喜訊」　歌迷一聽暴動：等12年了
  3. 52歲品冠認了身體出變化！　「1部位」嚴重衰退：小孩也傻眼
  4. 倪雅倫帶女兒飛韓國看Seventeen演唱會！　曝超丟臉插曲「粉絲全在看」
  5. 翻譯老師合照「邊佑錫麥架」！　畫面曝光...高出1顆頭：第一次看到
  6. 連獲奧斯卡！《不丹沒有槍》導演「台灣女婿」獲美榮譽博士
  7. 白敬亭、宋軼《長風渡》定情　網幫取小孩名「白居軼」
  8. 女星手遭愛犬咬出洞「地上大片血跡」驚悚照曝！　心碎：我是不好的主人
  9. 王以路女兒得知爸媽會比自己早走！　竟喊「要死全家一起死」督促媽健康
  10. 迪麗熱巴化身「最美黑天鵝」！　低胸辣露北半球...湧百萬人朝聖

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366