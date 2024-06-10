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金馬獎「設計大師」人生首登大銀幕！楊英風女親自監製

記者許逸群／台北報導

楊英風年輕時曾以大阪萬國博覽會雕塑〈鳳凰來儀〉妝點中華民國館驚艷世界，連建築大師貝聿銘都讚嘆不已。他精采豐富、令人讚佩的一生，如今也被拍成電影《我父英風》。該片由符昌鋒執導、王亞維教授製作，並由楊英風三女、法師釋寬謙費時8年、親自監製完成。

▲金馬獎「設計大師」楊英風人生首登大銀幕。（圖／海鵬影業提供）

▲楊英風的作品在大銀幕出現時，觀眾無不震撼驚呆。（圖／海鵬影業提供）

劇情由釋寬謙尋找父親失落各地的作品展開，她追尋父親楊英風的過往足跡，走遍北京、東京、大坂、新加坡、舊金山、洛杉磯與紐約十多個城市，重塑她心中父親的完整樣貌。該片除呈現這位一代大師的百年風華，更充滿思親之情，電影日前舉辦口碑試映，觀眾無不感動萬分。

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▲金馬獎「設計大師」楊英風人生首登大銀幕。（圖／海鵬影業提供）

▲金馬獎「設計大師」楊英風人生首登大銀幕。（圖／海鵬影業提供）

費時8年攝製完成的紀錄電影《我父英風》，劇情從楊英風三女釋寬謙法師的視角出發，引領觀眾一探楊英風大師的成長經歷與深情人生。楊英風日治時期於宜蘭出生，少年赴北京依親，開始學習西方藝術。值得一提的是，明年即為楊英風百年冥誕，電影《我父英風》此時問世，格外具有意義。

釋寬謙片中坦言，楊英風與她的關係其實比較像「師生」，而她更是出家後才真正緊密理解了父親的思想與為人處事。楊英風除一生藝術作品多達2554件，更為台灣作育英才無數，包括台灣木雕界譽有「北朱銘、南張敬」的兩位大師，也都是他的弟子。

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我父英風, 楊英風, 釋寬謙

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