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米可白公開IG截圖！揭緋聞男友孫綻「1連續舉動」：這位是變態嗎

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）日前和演員孫綻爆出緋聞，雖然雙方並未正面認愛，但在社群網站的互動已經掀起高度關注。沒想到，9日意外發現男方於社群平台的一個舉動，讓她忍不住直言：「這位是變態嗎？」

▲▼米可白,孫綻。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白發現孫綻一直在按讚她的舊貼文。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白9日在Instagram限時動態上傳一張截圖後，不難發現孫綻持續在按讚她連續短片的貼文，這讓她頓時滿頭問號，「一直給我按讚，有的貼文是去年發的。」

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▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白直呼孫綻是變態。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

事實上，米可白與孫綻並第一次隔空互動，她日前疑似PO出男友視角照，被捧臉的同時露出幸福笑容；她後來還發文透露最近禁穿細肩帶上衣，結果秒釣出孫綻寫下「乖乖❤️」的曖昧留言。

▲▼米可白和孫綻最近頻頻隔空互動。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419、solarkingsean）

然而自5月傳出緋聞後，米可白至今未正面認愛孫綻，僅感性寫下自己的生活很簡單，只想吃飽、睡飽、追劇、放空、和家人出遊，她也強調把戲拍好才是最重要的事，「生活是我自己在過 我只想簡單點。」

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