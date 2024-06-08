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看給孫安佐的公開信爆氣！名嘴黃宥嘉轟翁達瑞：因為你沒狄鶯那種媽媽

記者劉宛欣／綜合報導

星二代孫安佐日前因在泰國呼麻、私闖民宅引發熱議，與父母之間的矛盾更是屢屢成為討論焦點。旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）為此發出一封給他的公開信，呼籲「每個人都有自己的人生要過，父母無法為我們負責。責怪父母之後，我們還是要面對自己的人生不幸。」孫安佐隨後回答「Fine」，經常針對時事發表看法的名嘴兼眼科醫師黃宥嘉則對翁達瑞的公開信表達了批評。

▲黃宥嘉公開批評翁達瑞的公開信。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書）

▲黃宥嘉公開批評翁達瑞給孫安佐的公開信。（圖／翻攝自孫安佐IG、黃宥嘉臉書）

黃宥嘉在臉書發文直言「翁達瑞68歲還能出來教訓人，是因為他沒有狄鶯那種媽媽」，公開批評對方的做法，底下引來網友緩頰「不過是給些建議，哪算教訓人，怎麼聽起來像挑戰火」，她不甘示弱地回嗆「去叫窮人子女不要怨恨父母沒給資源，叫富人子女不要怨恨父母溺愛造成問題，怎麼不花時間去監獄講話，一直在網路發洗腦文！」

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▲黃宥嘉公開批評翁達瑞的公開信。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書）

▲黃宥嘉貼文。（圖／翻攝自黃宥嘉臉書）

接著，黃宥嘉氣憤提出建議，認為翁達瑞身為有影響力的名人，應該探討其她更重要的議題，直言「為什麼回台灣就可以躲刑責？為什麼翁達瑞在台灣網路就可以一直講話？沒有在美國網路一直用英文作文？」看得出相當替孫安佐的處境打抱不平。

留言處還有人提出「沒有人能告訴別人如何教小孩除非當事人自己尋求幫助。然最現實的是大部分的孩子在需要陪伴的時機錯過了，就是造成走鐘的可能性大大增加」，黃宥嘉隨即附和說：「破題了，不然到時候就狄鶯去賺錢，叫翁達瑞去陪伴，看他怎麼當美國教授來說嘴」，砲火從透到尾都非常猛烈。

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孫安佐, 黃宥嘉, 狄鶯, 翁達瑞

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