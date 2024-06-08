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《地娛室》4人聯手整羅PD慶生！　「見他淚灑現場」跟著哭…全場爆笑

記者張筱涵／綜合報導

李恩智、MIMI、李泳知和安兪真透過《Biong Biong地球娛樂室》結識，今年再次以《地樂者的滴滴叭叭》重聚。拍攝期間，正逢PD羅䁐錫生日，四人決定給他一個驚喜，設計了一場惡作劇，結果羅PD得知真相時感動得哭了出來。

▲▼地樂者的滴滴叭叭。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）

▲李恩智、MIMI、李泳知和安兪真事前就打算整羅PD。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）

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為了給羅PD一個生日驚喜，李恩智和李泳知假裝在拍攝〈HEYA〉的短影片期間起爭執。雖然第一次嘗試時出現笑場情況，但她們還是努力演出，李泳知一句「不想拍可以不用拍」，李恩智就回「我沒有不想拍啊」，然而羅PD因在外面講電話，並沒有聽見。

當羅PD掛斷電話後，李恩智、MIMI、李泳知和安兪真再次投入情境劇，這次將吵架聲音放大，成功引起羅PD的注意。工作人員按照計劃走出去勸羅PD進來看看，羅PD緊張地詢問「她們在吵架嗎」。

▲▼地樂者的滴滴叭叭。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）▲▼地樂者的滴滴叭叭。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）▲▼地樂者的滴滴叭叭。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）

▲羅PD進到屋內發現李恩智、MIMI、李泳知和安兪真發生爭執不知所措。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）

進屋後，羅PD看到情況不對且四人各自散開，先和工作人員確認了情況，隨後讓MIMI充當調解人。然而，這時候又聽到爭執聲，他便走向MIMI、李泳知和安兪真，通過手勢和眼神示意她們不能這樣對待李恩智，然後走到外面找李恩智。

見到李恩智時，羅PD坦承「我不知道該怎麼處理這種情況，這種事情有些微妙，所以不知道該怎麼說比較好」。李恩智聽到李泳知的信號後，打算帶羅PD回到屋內，儘管羅PD說「我太害怕了不敢進去」，她仍堅持兩人一同回到屋內。

羅PD一進屋，本想說幾句話緩和氣氛，沒想到迎接他的是超大聲的生日快樂歌。確認一切沒事後，他忍不住哭了出來。這意外的眼淚讓李恩智、MIMI、李泳知和安兪真都驚訝不已，也跟著感動地流淚，但李泳知又調皮帶動現場齊喊「他哭了」、「他哭了」，現場氣氛既歡樂又感人。

▲▼地樂者的滴滴叭叭。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）▲▼地樂者的滴滴叭叭。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）▲▼地樂者的滴滴叭叭。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）

▲羅PD發現其實沒事，忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube／채널십오야）

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