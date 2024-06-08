復仇爽劇《墨雨雲間》爆紅！22歲王星越「遭質疑年齡」身分證被挖

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《墨雨雲間》近日成為收視黑馬，該劇由《延禧攻略》吳謹言主演，故事走復仇爽劇路線，大受觀眾好評。而該劇男主角王星越戲裡飾演「素國公」，帥氣助攻女主角報仇，人氣火速飆升，不過22歲的他突然遭質疑謊報年齡，連證件照被挖出。

▲吳謹言、王星越主演的陸劇《墨雨雲間》，走復仇爽劇路線成追劇黑馬。（圖／翻攝自微博）

《墨羽雲間》改編自作家千山茶客的人氣小說《嫡嫁千金》，原作有魂穿重生設定，劇版改編成縣令之女薛芳菲遭夫家誣陷，逃過死劫後，以相國之女「姜梨」身分重回世人眼前，為亡故的姜梨與自己展開復仇之路。吳謹言繼《延禧攻略》後再度詮釋霸氣復仇女主角，戲裡面對危機都能驚險過關，爽度拉高為戲劇好感度加分。

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現年22歲的王星越飾演「素國公姬蘅」，與33歲的吳謹言相差11歲，戲裡人設擁有妖豔俊美的臉蛋，絕頂聰明、武功高強，暗助女主角復仇。同時他以原聲配音，聲音與演技雙雙獲得肯定。

▲《墨雨雲間》素國公姬蘅擁有俊美臉蛋、武功高強，暗助女主角復仇。（圖／翻攝自微博）

隨著王星越人氣高漲，也被大批網友「考古」以往言行和經歷。他本名王濤，2002年3月5日出生於湖南，身高184公分，15歲（2017）參加藝考被中央戲劇學院錄取，18歲（2020）簽約于正的歡娛影視，隨後在《玉樓春》、《周生如故》、《寧安如夢》、《為有暗香來》、《墨羽雲間》都演出重要角色，但是他一直不對外回應年齡，被網友疑年齡。

▲王星越資歷被考古，他15歲被中央戲劇學院錄取。（圖／翻攝自微博）

▲王星越被質疑年齡。（圖／翻攝自微博）

有網友PO出王星越的高鐵車票，票上有02指的是出生年，以此為明星澄清。另外有人曬出王星越中央戲劇學院考試合格通知，上面證件號碼「43060220」的「02」被指是02年出生，不過大陸身分證號碼，第5、6位數字是所在區域代碼，第7至10位數字才是出生年，因此也有人解讀，王星越肯定是「00後」（2000年以後出生），不到25歲。

▲網友發澄清文，稱王星越以前曬過高鐵車票，他的中戲考試合格通知單也被挖出。（圖／翻攝自微博）