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小S神隱2周IG突更新！　認「身體被催殘」曬跳舞影片曝近況

記者高語璠／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚後育有3個女兒，儘管工作忙碌，仍不時透過社群分享生活點滴。長達2周沒更新IG貼文的她，昨（7日）透露消失原因，同時發布一則跳舞影片，令人注意的是她身材保持得十分窈窕勻稱，一點也看不出是生過3個孩子的媽。

▲▼小S長達2周沒更新IG，昨(7日)發文透露消失原因。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲▼小S長達2周沒更新IG，昨(7日)發文透露消失原因。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

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▲▼小S長達2周沒更新IG，昨(7日)發文透露消失原因。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲小S長達2周沒更新IG，昨發文透露消失原因。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

小S昨日更新貼文，透露消失2個禮拜是因為自己得了B流還確診，所幸經過休息後，身體已康復差不多了，而平時就有跳舞習慣的她按耐不住，在體力恢復後便趕緊找來老師一起跳Zumba。

影片中的小S身穿黑色小可愛，搭配運動短褲，秀出逆天大長腿，身上零贅肉讓粉絲看了都羨慕不已。在音樂開頭，她自信的將頭抬起，顛起一隻腳，並將兩隻手插在腰部，眼神堅定地看向前方，散發出女王的風範，隨後跟著節拍晃動身體，每個表情也都做得十分到位。

▲▼小S長達2周沒更新IG，昨(7日)發文透露消失原因。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲看完影片的網友稱羨小S「這哪像生過3個」。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

跳舞影片曝光後，吸引許多人前來留言，主播陳海茵、網紅陳妮絲、節目《小姐不熙娣》班底Peggy也都現身回覆，「超火辣」、「S姐真的給我S曲線」、「這個身材也太超級好，太不合理了」，其他人則表示「好正，也太辣了 確定這些年有再長歲數嗎」、「開心享受Zumba的小S正翻天」、「我的老天！徐熙娣你是三個孩子的媽嗎」。

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