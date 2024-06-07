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港劇夫妻楊茜堯、羅子溢變叔嫂「保持距離」　要求劇組安排分房休息

記者蕭采薇／台北報導

港劇《家族榮耀》本週進入新一波高潮，馬家二少爺黃浩然行賄的20瓶紅酒成為定罪的關鍵證物，不僅丟了馬氏集團行政總裁（CEO）的位置，也為馬家帶來一場前所未有的腥風血雨，並揭開不為人知的豪門內幕。主角們張智霖、楊茜堯、黃浩然、李彩華、羅子溢之間的愛恨情仇與權力鬥爭也浮上檯面。

▲楊茜堯（左）與羅子溢（右二）夫妻倆同台演出，劇中卻各有伴侶。（圖／TVBS提供）

▲張智霖暗地裡展開對馬氏集團的報復。（圖／TVBS提供）

楊茜堯與羅子溢在劇中飾演嫂嫂與小叔的角色，現實生活中，兩人則是一對恩愛夫妻。楊茜堯在產後首次復出，兩人一同接到戲劇邀約，羅子溢鼓勵妻子重返舞台，展現對另一半的支持。為了不影響與楊茜堯對戲的張智霖和黃浩然，夫妻倆在拍戲時盡量保持距離，甚至要求劇組安排分房休息，留給彼此在戲劇上有最大的發揮空間。

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▲楊茜堯（左）與羅子溢（右二）夫妻倆同台演出，劇中卻各有伴侶。（圖／TVBS提供）

▲楊茜堯（左）與羅子溢（右二）夫妻倆同台演出，劇中卻各有伴侶。（圖／TVBS提供）

此外，馬家三媳婦賈洛儀（李彩華飾）嫁入馬家，竟隱藏著為母復仇的巨大動機。她無懼損害好姊妹甄芯（楊茜堯飾）的感情，聯手青梅竹馬程峰（胡烱龍飾）暗地裡調查對方老公的外遇，復仇計劃步步為營。另一方面，馬家二少爺馬耀祖（黃浩然飾）一直以來對堂弟馬展鴻（張智霖飾）十分信任，沒想到他是告發行賄導致自己入獄的幕後黑手。

▲楊茜堯（左）與羅子溢（右二）夫妻倆同台演出，劇中卻各有伴侶。（圖／TVBS提供）

▲黃浩然（左）與楊茜堯（右）劇中飾演恩愛夫妻。（圖／TVBS提供）

隨著馬耀祖入獄，馬家內部掀起CEO之爭，馬家大哥馬耀宗（郭政鴻飾）和老三馬耀堂（羅子溢飾）都努力爭取這一職位。馬家老爺馬世宏（于洋飾）決定由董事會投票選出新CEO，雙方極力拉攏妹妹馬昭慈（梁靖琪飾）與堂弟馬展鴻，卻沒料到最終的CEO人選出乎意料，令所有人大跌眼鏡。

▲楊茜堯（左）與羅子溢（右二）夫妻倆同台演出，劇中卻各有伴侶。（圖／TVBS提供）

▲李彩華為復仇 計劃性嫁入馬家。（圖／TVBS提供）

羅子溢在劇中飾演年輕、愛玩的馬家老三馬耀堂，與飾演妻子的李彩華難免會有親暱互動。羅子溢透露，為讓兩人的互動更自然，與李彩華討論後，向導演要求加親密戲，以加深戲劇張力。高潮迭起的《家族榮耀》每週六晚間10點在TVBS頻道播出。

 

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家族榮耀, 張智霖, 楊茜堯, 黃浩然, 李彩華, 羅子溢

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