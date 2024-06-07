ABO世界觀！新BL華劇《垂涎》男生懷孕　預告掀韓論壇熱議：被嚇到

記者張筱涵／綜合報導

大陸ABO世界觀BL作品《垂涎》確定被翻拍成真人戲劇，消息曝光後在微博引起討論外，更被傳到南韓論壇theqoo，並登上熱門文章。根據公眾號曝光的相關資訊，可見製作人和導演為台灣人，預計於7月開拍。

▲大陸作品《垂涎》將被改編成真人戲劇。（圖／翻攝自微博）



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大陸網路作家「弄簡」小說《垂涎》於去年3月確定影視化，由於作品內容是ABO世界觀的關係，除了男女以外，還有Alpha、Beta、Omega的第二性別，部分男性也可以懷孕，這部作品即是如此。

微博公眾號近日瘋傳製作資訊，將由大陸榴槤出品擔任出品方，總製作人則為曾製作過《薔薇之戀》、《惡作劇之吻》等劇的王信貴擔任，並由曾拍BL劇《看見愛》的姜秉辰執導，將於7月開拍，目前男主角已經確定演員人選，只是尚未公布。

▲《垂涎》製作資訊。（圖／翻攝自微博）



微博網友看了以後普遍抱持著不信任的態度，且認為應該也會是在台灣播出，「我，能等到嗎」、「想都不敢想」、「感覺拍這種，還是泰國比較行」、「能信？在內娛？肯定不可能呀」。

這部片的製作消息更被傳到南韓論壇theqoo，並登上熱門討論，「雖然我也很喜歡BL，但還是被嚇到了」、「用文字來看的話可以單靠想像，但真人拍的話真的可以不用」、「老天爺，活久見啊」、「很期待戲劇品質怎麼樣」、「天啊，第一次知道這種類型」。

▲《垂涎》被傳到theqoo後引起熱烈討論。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）