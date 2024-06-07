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不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

▲▼AV女優深田詠美遭質疑越整越誇張。（圖／攝自深田詠美IG）

▲AV女優深田詠美遭質疑越整越誇張。（圖／翻攝自深田詠美IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本AV女優深田詠美被稱「最強人造人」，IG粉絲數高達277萬，海內外人氣很高，但她近來卻被網友認為「越整越誇張」，最新PO出的熱舞影片留言就大歪樓，不少網友直呼「屁屁真的變方形...」、「怕！」。

▲AV女優深田詠美遭質疑越整越誇張。（圖／翻攝自深田詠美IG）

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▲AV女優深田詠美連2天分享性感熱舞影片，卻被網友指出臀部形狀相當不自然。（圖／翻攝自深田詠美IG）

深田詠美連2天在IG上分享性感影片，其中一段她身穿「中空泳裝」大露雙球熱舞，2支影片合計超過13萬人點讚、3千多筆留言，但原本性感火辣的畫面，卻因她看起來不太自然的臀部形狀失焦，PTT「japanavgirls板」就有粉絲分享影片表示「看起來是真的整」、「屁股整個變得超怪...」，嘆說「之前還蠻喜歡她的演出，但看到改裝到這種程度還是覺得可惜了」。

文章引發共鳴，不少網友紛紛留言「深田老師過去只是石頭奶，現在還石頭尻...」、「她是不是整形中毒」、「海綿寶寶屁股」、「一定會繼續整 就跟修圖一樣調不完」、「拜託告訴我這是特效」、「我看了三小」。

▲深田詠美屁股形狀詭異。（圖／翻攝自深田詠美IG）

▲深田詠美上個月PO出的照片就被質疑修圖過頭。（圖／翻攝自深田詠美IG）

事實上，深田詠美上月就曾PO出辣照，被抓包臀部變成不尋常的方形，被懷疑是不是修圖過度，沒想到是真的整成這個形狀，今年25歲的深田詠美，2018年轉戰AV界以來，其大膽直率的風格深受粉絲喜愛，她曾公開承認自己進行全身整形，因此被網友戲稱為「最強人造人」，甚至被視為AV女優界傳奇「明日花綺羅」的接班人。

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