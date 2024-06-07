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吳霏亂丟煙蒂挨轟！　認了「死性不改」：媽媽抱歉

▲▼吳霏推出單曲《抱歉媽媽我還是戒不掉菸》。（圖／環球音樂提供）

▲吳霏推出單曲《抱歉媽媽我還是戒不掉菸》。（圖／環球音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

吳霏先前因在自家陽台亂丟煙蒂引來撻伐，公司希望他能藉此教訓把菸戒了，無奈尚未成功的他，最終獲得公司的發行新單曲機會，但前提是一切都要自己想辦法，從歌曲創作到企劃執行、服裝造型、MV拍攝剪輯等大小事項，吳霏得一手包辦，在兩週內靠自己完成，想破頭的他決定卯足全力拚啦，吳霏表示：「既然戒不掉菸，就自己來擔！」

▲▼吳霏邀請阿夫合作。（圖／環球音樂提供）

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▲▼吳霏邀請阿夫合作。（圖／環球音樂提供）

▲▼吳霏推出單曲《抱歉媽媽我還是戒不掉菸》。（圖／環球音樂提供）
 
新單曲《抱歉媽媽我還是戒不掉菸》，是吳霏在面臨戒不掉菸、死性不改的情況下，寫了這首歌，腦海中突然想到一位臭味相投的朋友阿夫Suhf，希望阿夫用其幽默風趣的角度，替這首歌注入更不一樣的靈魂，而這也是兩人第一次合作，阿夫形容在錄音室的吳霏很不一樣，他表示：「第一次和吳霏一起做音樂，很嚴肅、很兇，很認真對自己的作品，看到吳霏不一樣的一面，還聽了一些他的新demo，滿兇的，挺棒！」
 
吳霏沒日沒夜的絞盡腦汁，為了能順利在兩週內推出這首單曲，在相當有限的預算下，跟朋友套交情、使出情勒攻勢、克服重重萬難，像是這次的髮型師是吳霏的朋友，只收取燙髮的材料費，其他修剪皆友情贊助，而為了搭配整體曲風，即使籌備上很克難，MV導演仍和吳霏討論決定前往苗栗等地的大自然取景，由於拍攝團隊只有三人，吳霏跟阿夫怕大家太辛苦因此全程下海一起搬器材。

為了省預算而無法有遮陽的設備，在艷陽高照的遼闊草原拍攝時，大家只能輪流找有陰影的地方避一下，其中攝影師中暑加上血糖過低，躲在坐於攝影高台的製片影子下，吳霏很感謝有這些好友們相挺，讓作品能順利完成。
 

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