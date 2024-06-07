挫敗2次沒在怕！　Barry勇闖《新說唱》24強嗨喊：很知足了

▲ Barry Chen重返「新說唱2024」。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Barry Chen重返「新說唱2024」，並一路過關斬將挺進24強，這是他第三度參與嘻哈選秀比賽，過去曾參與2017「中國有嘻哈」以及「新說唱2」的Barry，分享他此次一路從自己報名海選到如今進入前24強的心路歷程，他笑說契機源於：「當時在家帶小孩會帶到有點懷疑自己，也希望藉由參加比賽找回對音樂的熱情。」一路過關斬將的他更透露最得意的一刻是看到女兒一臉崇拜的眼神。

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▲▼ Barry Chen 一路過關斬將挺進24強。（圖／華納音樂提供）



此次的參與對Barry來說，其實需要相當的勇氣，因為過去他曾參與2017年的「中國有嘻哈」以及「新說唱2」，卻都止步於海選，Barry坦言有點是硬著頭皮再次挑戰，希望能打敗過去的自己，他笑說：「不然在家帶小孩也帶到有點懷疑自己，36歲了，如果還有機會就試試看這舞台是不是還屬於自己。」他也笑說：「過去兩次都在海選階段就回家了，所以心情上其實是很害怕、有陰影的，不過好在這次一切都很順利、遇到很多厲害的對手們。」

如今挺進24強的Barry，節目從3月中就開始拍攝，Barry在24強的比賽時，邀請了老婆跟女兒一起到現場觀賞，他說：「女兒過去沒有看過我的表演，我在工作的時候她都不太有機會參與，我一直希望女兒也能在這段回憶裡，所以就問了導演組能不能帶家人來看，畢竟我不知道比賽能走到哪個些段。」

他回憶當天比賽時，除了有種心裡踏實的感覺，更看見女兒難得一見的崇拜眼神！他笑說：「女兒從來這沒有這樣看過我，覺得很開心，因為當爸爸的就是想被女兒崇拜！」而回到後台，Barry年僅6歲的女兒更雙手張開跟自己討抱，讓Barry充滿了成就感。Barry也將積極開始籌備新作品：「希望做出一張好的專輯，這次比賽讓我更確定這件事。」

