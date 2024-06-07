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《八戒》勇奪新片票房冠軍！　金曲製作人陳建騏助攻插曲

▲▼冰球樂團為《八戒》打造EP。（圖／何樂音樂提供）

▲冰球樂團為《八戒》打造EP。（圖／何樂音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

榮獲金馬獎最佳動畫長片的《八戒》，首周末票房就累積突破410萬，勇奪全台新片票房冠軍，戲劇男神許光漢為本片獻出配音處男秀，為國語版配音挑戰成為「最帥八戒」，和導演邱立偉特別為角色設計專屬聲線、喘息聲，相當用心！許光漢稱讚自己角色可愛：「在這部動畫裡面可能會顛覆一些以往的形象，我覺得這個角色很可愛，第一次配音的台詞量也蠻大的！」

▲▼冰球樂團為《八戒》演唱主題曲。（圖／何樂音樂提供）

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▲冰球樂團為《八戒》演唱主題曲。（圖／何樂音樂提供）

在EP中八戒也親自為觀眾演唱電影插曲「Gimme Gimme Love」，而這首歌也首次聯手icyball冰球樂團一同加入，連結愛情及生活的想像元素，大聲唱出我們都要活在當下的心情，不管是談戀愛或追求夢想都是：「蘋果別等放爛了才享受！」冰球樂團也表示這是他們第一次跟動畫長片合作，過去通常都是先有音樂並從他們的音樂內容延伸出其他面相與故事，但這次是反過來，先有八戒的角色再就他的個性去延伸出歌曲，他們坦言是非常有趣的一個經驗。

EP其一製作人建騏老師更打趣地表示八戒跟icyball冰球樂團其實有許多相似之處：「都有一些臭直男的性格，像是對愛情的追求超直接，看似不在乎其實很在乎，白爛、吊兒郎當。」

冰球則是認為這是因為他們的歌裡充斥著「享樂主義」的風格，團員打趣地用比喻提到：「在曖昧的感情觀上，鼓勵大家跟著感覺走，看的都是最後的果實甜不甜，而不是吃完之後會不會拉肚子，這跟八戒個性裡的及時行樂是很相似的。」但冰球跟擁有老二哲學的八戒還是有不同之處，他們認為很多事情既然遇到的話：「何不來點火花呢？」輕鬆看待就好！冰球樂團的一席話也展現出這個年輕世代對於明日未知、享受當下的人生觀。
 

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