霍建華新劇央視官宣8日播！《玫瑰的故事》搭檔劉亦菲…陸網等5年

記者陳芊秀／綜合報導

男星霍建華演出新劇《玫瑰的故事》定檔於8日在央視以及串流平台播出。他在大陸演出多部代表作，自2019年《築夢情緣》後，雖然時常有觀眾敲碗復出，至今已經有5年沒有在陸劇露臉，這段時間生活重心放在陪伴家人，僅在2021年客串妻子林心如的劇集《華燈初上》。

▲劉亦菲主演陸劇《玫瑰的故事》將於8日在大陸央視、串流平台同步播出。（圖／翻攝自微博）

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《玫瑰的故事》改編自亦舒的同名小說，劉亦菲飾演的「黃亦玫」出身書香世家，聰明自信，故事描述女主角的戀愛、婚姻等多段感情經歷。霍建華飾演「溥家明」是女主角的靈魂伴侶，原著中家明患有絕症，女主角仍堅持陪伴身旁，最新公開的預告中，有兩人在音樂酒吧狂歡合奏、牽手健行的鏡頭。

▲霍建華已經有5年沒有在陸劇露臉。（圖／翻攝自微博）

▲霍建華飾演劉亦菲的靈魂伴侶。（圖／翻攝自微博）

此外，霍建華與《玫瑰的故事》導演汪俊，曾合作清宮劇《如懿傳》，電視劇於2018年播出，戲裡與周迅飾演貌合神離的帝后，當時更被網友稱「渣龍」。兩人將隔6年再度合作。他在《玫瑰》是特別主演。

《玫瑰的故事》以劉亦菲的角色成長為主軸，劇中登場的男演員各有來頭，包括佟大為飾演哥哥「黃振華」，因《與鳳行》人氣飆升的林更新，劇中是劉亦菲的丈夫「 方協文」，彭冠英飾演的女主角初戀「莊國棟」，林一也會飾演女主角的年下男友。

▲佟大為飾演劉亦菲哥哥。（圖／翻攝自微博）

▲林更新飾演劉亦菲丈夫。（圖／翻攝自微博）

▲彭冠英飾演劉亦菲初戀男友。（圖／翻攝自微博）

▲林一飾演劉亦菲年下男友。（圖／翻攝自微博）