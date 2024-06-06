劉主平吳慷仁約炮不後悔　魚水之歡被投訴

記者葉文正／台北報導

由金獎導演楊雅喆和金馬影帝吳慷仁首次攜手合作的話題電影《破浪男女》，正式預告發布後引起非常熱烈的迴響討論。昨日（5日）甚至還收到相關部門來電告知，有觀眾打電話抗議，認為他在戲院看級別為保護級的電影時，看到限制級的《破浪男女》預告，預告中台詞和畫面太過露骨。

▲《破浪男女》吳慷仁、劉主平約炮後互釣對方胃口比誰先暈船。（圖／台北双喜電影提供）

其實雖然《破浪男女》正片是限制級，預告是通過審查的保護級，所以並未違反規定。不過昨晚片方也在官方粉絲頁大方面對表示「拍謝啦，太浪了」，宣布製作了普級版預告，6/6中午十二點上線。

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▲劉主平。（圖／台北双喜電影提供）



發行《破浪男女》的双喜電影表示，很理解觀眾面對性議題的時候反應各異，並表示其實已經做好準備，上映之後會有更多類似討論。但宣傳期間，為了滿足不同族群、環境的規範，双喜電影也早已特地定製了一支普級版預告今天（6日）中午公布。通過流行的表情符號還有「黑畫面運鏡」，遮住有爭議的台詞和畫面。本來預告裡屬於保護級的「滅火群」、「約炮」、「3P」等台詞，都變成耐人尋味的表情符號密碼。而魚水之歡的呻吟、浪叫，也被波濤洶湧的海浪聲取代，讓《破浪男女》的最新版預告有了另外一種浪味，更多了許多幽默逗趣。



▲柯煒林未拿到角色做足功課。（圖／台北双喜電影提供）

而原汁原味版本的《破浪男女》預告有些戲院還是會持續播放，想看原始版本的觀眾可以向電影院詢問，哪一場電影會播放未特殊重製版的重口味預告。



▲《破浪男女》最新海報。（圖／台北双喜電影提供）

上週五公布的正式預告，在網路上反應熱烈，有些媒體的社群上發這則預告，短短時間就累積近百萬播放。有不少台詞也已經變成網友討論的熱門話題，例如片中黑色皮衣神秘男子名字叫做「uberdick」字幕上還寫著「外賣屌」，情慾流動之餘又很幽默。角色小綠追求的「南天門」是高潮的象徵，也有網友認真的叫小綠去台北郊區找那個南天門。



吳慷仁近期因為《富都青年》和《但願人長久》在華語電影圈很受矚目，他在臉書上做了預告片的全球首發，後來甚至因此引來海外片商詢問《破浪男女》當地上映的可能。他在臉書上寫，導演楊雅喆邀請他做FB首發，因為他們的合作就是從臉書的信息開始，也從這裡促成了導演楊雅喆和影帝吳慷仁的首次合作。



楊雅喆透露兩人其實認識已久，但好幾次錯過合作的機會。某天，吳慷仁主動私訊楊雅喆，希望下一部作品可以合作。楊雅喆剛好在寫《破浪男女》的劇本，他本來也就苦惱台灣應該沒有太多男演員願意接演，因為內容不只是限制級，還是挑戰級。沒想到吳慷仁主動送上門。暗爽之餘，馬上回覆吳慷仁邀請一起合作。導演笑說：「吳慷仁應該沒想到等收到《破浪男女》劇本，竟然這麼挑戰，一般人會覺得反悔，但已經來不及了，他非常阿莎力的信守承諾參與演出，而且不斷把最好的表演交到鏡頭前！」



在《破浪男女》中也有突破性表演的劉主平、梁湘華和柯煒林，這幾位大家原本較不熟悉的演員參與演出，他們是怎麼被導演楊雅喆選上？套句導演說的：「也都是緣分派他們來的！」劉主平和梁湘華都是出道已有幾年的優秀女演員，一開始是來自製作公司和選角指導的推薦，導演也覺得蠻合適，但想再看看還有沒有其他女演員。不過在機緣巧合下，其他女演員陸續都無法接演，所以又回到最初的劉主平和梁湘華。導演還透露在編寫劇本時，因為看過劉主平和梁湘華的長相，劇本越寫越覺得這兩個角色，也越來越像劉主平和梁湘華，所以真正拍攝時更是契合。



柯煒林則是導演看過《濁水漂流》後，就找機會約了柯煒林來聊天，導演楊雅喆形容：「他本人像哈士奇的個性過動活潑，但uberdick是孤獨的一匹狼，其實差很多，所以當時也試了很多不同演員。柯煒林第一次試戲到最後一次是透過視訊對戲其實隔了很久，但他的演法和第一次完全不同，我問他花了多少時間準備，這只是一個試鏡。結果柯煒林回：『導演，你不要問我花多少時間，我就是要演這個角色！』」



《破浪男女》今天公布最新的海報，之後將會在全台戲院陸續曝光，其中直白文案『先做愛，再戀愛』也符合影片核心內容：吳慷仁飾演的『單親霸』同時約炮多人，但約到隱藏警察等多種身分的小綠（劉主平飾），又遇見未成年女生，天堂與地獄都在一念之間；另一方面，白Ｑ（梁湘華飾）有不能告人的秘密情傷，透過SM的過程找到快樂和救贖，白Q找來的SM對手，肌肉皮衣猛男uberdick平常把人當狗擅長綑綁，現實生活裡他被女友甩了，愈加粗暴凶狠，但這舉動卻讓白Ｑ越陷越深，無法自拔…。柯煒林的角色，本來過著隱姓埋名的日子，在一次繩索交鋒中，無意揭露了自己的身分，他的恐懼也因此開始…。