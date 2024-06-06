武打女星楊麗菁父親罹肝癌病逝 回憶過往數度哽咽不捨

記者葉文正／台北報導

昔日武打女星楊麗菁曾演出一系列動作片，被封為「楊紫瓊接班人」，如今許久沒露面，外型依舊亮麗保養得宜，不過近期卻因為父親癌逝及花蓮大地震讓她心力交瘁。

▲楊麗菁談到父親落淚。（圖／年代提供）

近日楊麗菁到《聚焦2.0》描述父親罹癌過程，她回憶父親確診肝癌前精神狀態都非常好，看不出任何異狀，沒想到罹癌後多次復發，最後開刀發現淋巴到膽管都是癌細胞，楊麗菁語帶哽咽說：「原本抱著期望能康復，沒想到竟被宣告只剩下半年時間」，言語間盡是對父親的心疼與不捨。

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▲楊麗菁靠瑜珈練柔軟度。（圖／年代提供）



楊麗菁表示父親在年輕時曾罹患C肝，雖有康復但肝臟仍有些硬化，導致他皮膚經常長斑點，在79歲時抽血發現指數異常，檢查後發現肝臟有腫瘤、確診罹患肝癌，後續電燒治療反應良好，但1年內多次復發，父親評估體能狀態後決定開刀，未料這一刀下去，竟發現癌細胞擴散蔓延成膽管癌，當下楊麗菁被醫師緊急通知，宣告父親生命進入最後倒數，楊麗菁強忍淚水，描述父親開刀前都有保持運動習慣神采奕奕，沒想到快速惡化到只能包著尿布，看在眼裡是心疼不已。



楊麗菁經歷喪父之痛後，一肩扛起照顧年邁母親的責任，對於自己的健康也更加重視，過去拍攝武打動作曾不慎摔傷腰椎滑脫、椎間盤突出，差點下半身癱瘓，如今身體狀況良好，連16蹲都難不倒，胃腸肝膽科林成俊醫師提醒，早期肝硬化其實有跡可循，若手掌異常發紅、容易疲倦、食慾減退，甚至身上開始長蜘蛛痣，就要注意是肝癌前兆，應盡速就醫檢查。