無經費拍密陽性侵案改編電影！　千玗嬉曝心境「沉重但有意義」

記者張筱涵／綜合報導

改編密陽集體性侵案的獨立電影《韓恭珠》（台譯《青春勿語》），近期因加害者的近況再次受到關注。飾演主角的千玗嬉在最新一集《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，提到了當時拍攝的心情，對她來說這部電影也是人生很大的轉捩點。

▲千玗嬉以《韓恭珠》獲得青龍影后 。（圖／翻攝自DAUM MOVIE）



千玗嬉在《劉QUIZ ON THE BLOCK》提到《韓恭珠》拍攝當下，其實沒什麼製作經費，所有人都是憑藉著「一股心意」去拍，一方面也會擔心如此沉重的故事，大眾是否會願意傾耳而聽：「但我們很確定的是，我們想講的故事是有意義的。」

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在拍攝過程中，千玗嬉感覺就像她和韓恭珠只有彼此能夠依靠：「是讓我很想一直陪伴她的角色。」

▲千玗嬉坦承拍攝當下經費不足，儘管艱辛仍堅信所拍之作是有意義的。（圖／翻攝自YouTube）



這部電影對千玗嬉來說也是演技生涯的轉捩點，2011年先在《陽光姊妹淘》飾演吸食強力膠的女學生展現完美演技，2014年透過《韓恭珠》展開「演技天才」之路。

千玗嬉以《韓恭珠》獲得第35屆青龍電影節的女主角獎時，一上台就泣不成聲也感到不可思議「這麼小又不有名的電影竟然能獲得這麼大的獎」，一一感謝完電影相關人員、家人和公司人員後，她當時也提到，獲得女主角獎就像在告訴她絕對不要放棄：「未來在演員這條路上，不會再自我懷疑，會拿出信心繼續當演員，希望藝術電影和獨立電影都能有更寬廣的發展。」

▲千玗嬉以《韓恭珠》在演技上獲得高度肯定。（圖／翻攝自YouTube）

