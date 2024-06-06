歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

記者陳芊秀／綜合報導

女星歐陽娜娜5月正式從美國伯克利音樂學院畢業，結束了學生身份。她近來外型逐漸有所改變，不僅嘗試換超紅髮色，近日更曬出海灘泳裝照，難得在鏡頭前展現火辣身材。

▲歐陽娜娜外出穿搭，無袖背心搭配牛仔褲。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）

歐陽娜娜分享出遊照，穿著一件棕色的無袖背心，搭配寬鬆牛仔褲出門，到海邊後脫去牛仔褲，露出黑色三角泳褲，開始在海灘玩耍。照片中的她表情輕鬆自在，笑容開朗，白皙纖細的手臂，以及筆直逆天的長腿，踏在礁岩上小心翼翼，模樣可愛。晴空下海光閃閃，沙灘上有她與朋友還有小狗的腳印，以及海邊玩水的背影。

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▲歐陽娜娜曬泳裝照。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜拍下許多俏皮照片。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）



網友形容歐陽娜娜是「歐陽辣辣」，粉絲輪番稱讚「真的真的好漂亮」、「腳趾好性感」、「格局大了」、「天啊美死我啦」、「腿好長」。還有人注意到她在樹蔭下的背影照出現愛心形狀，海灘腳印也有半個愛心，照片散發出小女人的性感風情，電翻大批粉絲。

▲網友發現歐陽娜娜背影照的樹有愛心形狀，沙灘也留下半個愛心。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）