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耀樂宣佈離開台灣！　炎亞綸判決出爐「決定換個地方生活」

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅耀樂在去年指控藝人炎亞綸偷拍、外流性愛影片，隨著案件判決結果出爐，他5日無預警宣佈要離開台灣，搬到大陸生活，坦言：「有可能一年、兩年、三四年，但搞不好很快就回來了也說不定。」

▲▼耀樂宣佈離開台灣！　炎亞綸判決出爐「決定換個地方生活」。（圖／翻攝自炎亞綸臉書、耀樂IG）

▲炎亞綸和耀樂的感情糾紛於日前落幕。（圖／翻攝自炎亞綸臉書、耀樂IG）

耀樂透露，他決定離開台灣的原因是，隨著自己的私事處理到了一段落，他想要換一個地方生活。他在杭州找到了新的生活重心，並打算在那裡繼續努力，「我還是我～這邊也不會斷更，但只是換片土地訴說著我的生活故事而已。」

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耀樂表示，他打算在八月初搬到杭州，不過在搬過去之前，基本上也不會在台灣，因為還需要看環境、找房子、交接工作等，「所以趁今天把這個資訊跟大家分享，這樣才不會大家看到我八月後在杭州生活而感到意外。」

▲▼耀樂宣佈離開台灣！　炎亞綸判決出爐「決定換個地方生活」。（圖／翻攝自Instagram／tnps96073）

▲▼耀樂宣佈將移居杭州。（圖／翻攝自Instagram／tnps96073）

▲▼耀樂宣佈離開台灣！　炎亞綸判決出爐「決定換個地方生活」。（圖／翻攝自Instagram／tnps96073）

在離開台灣前的最後兩個月，耀樂透露自己已經預約參加澎湖花火節和台東熱氣球活動，他表示，這兩個活動是自己在台灣一直想參加的活動，目前也計劃去周邊幾個國家和地區走走看看，「趁最後這段時間盡可能留下美好回憶，順便跟一些好朋友好好道個別～那就杭州見了各位！祝福。」

此前，耀樂於去年指控炎亞綸在自己未成年時拍攝性愛影片並外流，炎亞綸因而被依製造、意圖散布而持有少年性影像等罪起訴。事隔10個月，士林地院於5月30日一審宣判，依拍攝少年猥褻行為電子訊號罪等3罪，判處應執行有期徒刑7月，可易科罰金，1日1000元折算、緩刑3年，緩刑期間保護管束，依調解筆錄內容履行，全案可上訴。

【耀樂全文】

大家好，我準備離開台灣了
這個消息來得比較突然
嗯～我決定過去杭州定居一陣子
有可能一年、兩年、三四年
但搞不好很快就回來了也說不定~
-
隨著自己的私事處理到了一段落
決定給自己換一個地方生活
在杭州也找到了生活重心
目前打算持續努力著
我還是我～這邊也不會斷更
但只是換片土地訴說著我的生活故事而已
-
目前是打算八月初搬過去
但搬過去之前基本上也不在台灣
you know 要看環境～找房子～工作交接等等
所以趁今天把這個資訊跟大家分享
這樣才不會大家看到我八月後在杭州生活而感到意外
-
好啦，大概就這樣子
最後的兩個月我預約了
《澎湖花火節》跟《台東熱氣球》
這兩個是我在台灣就很想去參加的活動
也準備去周邊幾個國家跟地區走走看看
趁最後這段時間盡可能留下美好回憶
順便跟一些好朋友好好道個別～
那就杭州見了各位！
祝福

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