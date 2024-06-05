邱軍唱台語歌「夯到連日本人都翻唱」　演出邀約暴增五成

記者蔡琛儀／台北報導

邱軍為影集《華麗計程車行》獻唱的台語插曲〈運轉人生〉近期在TikTok上掀起一波翻唱旋風，在數位音樂平台的排行榜也開始狂飆，也帶動邱軍的活動演出邀約，商演活動及校園演出的邀約數量直線成長，上漲五成之多，而現場聽眾們也都會跟著大合唱，邱軍直呼感動，「非常謝謝所有的歌迷，實在受寵若驚，我會繼續努力，也希望有更多機會到現場唱給大家聽。」

▲邱軍〈運轉人生〉近期掀起翻唱潮。（圖／索尼提供）

邱軍表示，〈運轉人生〉是他目前唱過最困難的歌曲，因為他作為原住民，對台語的發音並不熟悉。然而，在作詞人施立的指導下，他成功地掌握了台語的韻味，並以自己的獨特風格詮釋了這首歌。

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此曲在社群平台上引發了一波翻唱和改編熱潮，吸引了各年齡層的歌迷參與，甚至有日本人學台語練唱〈運轉人生〉，邱軍對此表示感謝，並說每一個影片都很特別，好像可以透過影片聽到每個人背後的故事。他也表示：「謝謝施立老師的歌詞，我相信一定觸動了很多人的心底深處。」而〈運轉人生〉貼切的歌詞不僅觸動人心，也呼應了邱軍從屏東北上參與歌唱比賽受到矚目，從木工變身歌手，一路打拼至今的運轉人生故事，因此他對這首歌特別有感觸，希望能透過歌曲鼓勵所有在外的遊子。