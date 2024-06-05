最衰角色！翁家明「綁柱子上打到吐血」還踩到黃金

記者許逸群／台北報導

台劇《天道》再添新角色翁家明，劇中飾演孫北海。他剛進組戲份就很多，出外景又進棚已經兩天沒睡好，他笑說，比起複雜的劇情，更痛苦的是角色名字都記不住，有時想不起來對手演員的名字，一發楞只能NG重來。

▲翁家明出演《天道》劇中遇到各種超慘遭遇。（圖／三立提供）

翁家明演出的角色有別以往，以前他所飾演的大多是比較嚴肅的律師、大老闆、大總裁。他笑說，演戲演久了還真是摸不清楚自己到底是怎麼樣，不過目前孫北海這角色讓他覺得比較得心應手一點，也算比較突破，以前正正經經演出，現在則比較放逐自我。

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翁家明在劇中過足戲癮，拍戲現場要跑要跳又要跪，還被要求不顧形象地大叫，要厚著臉皮戲弄人，「就是個什麼鬼把戲都要做得出來的人，所以戲的難度比較高。」相對地拍戲時也吃不少苦，他日前拍一場火在燒的戲，被綁在柱子上打到吐血，最後摔進水裡。

▲翁家明出演《天道》。（圖／三立提供）

拍攝時只剩他一人在水裡，其他人都在岸上，那天天氣比較冷，讓他不甘心，但也終於給翁家明逮住機會，笑說：「那太好了，我就開始發揮我的情緒，反正我濕你們也要跟著我濕，就一直朝黃建群和工作人員潑水，要濕大家一起濕！」

此外，劇情還安排他踢到一堆「黃金」又摔倒，衰到最高點，而這一摔讓他手臂磨破皮，他也沒有抱怨。他說，由於自己平常運動之外也愛爬山，有次碰到天雨路滑，他記得當時有一次在河邊煮東西，就把背包掛在樹上，後來去拿背包時腳踩滑，後仰摔到水裡，「好在沒有碰到石頭，不然就危險了。」