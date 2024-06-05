記者蔡宜芳／綜合報導

「AI教父」NVIDIA輝達創辦人黃仁勳近日來台引發熱潮，不少民眾都搶著與他合照。而主播林彥汝5日透露自已在和攝影記者吃飯時，無意間於男廁外偶遇黃仁勳，然而對方因為人氣太高被圍堵，「真的是廁所在眼前，卻不能上的囧」。

▲黃仁勳近日來台。（圖／記者林敬旻攝）

林彥汝在貼文中說到，當時黃仁勳一出現，就引發眾人驚呼，大家紛紛放下手中的飯菜，搶著要合照，場面一度十分熱鬧。林彥汝透露，黃仁勳雖然被粉絲團團包圍，但他並未拒絕粉絲們的要求，反而耐心地與大家互動，「直到保鑣說他急著上廁所，大家才趕緊讓出一條路。真的是廁所在眼前，卻不能上的囧。」

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林彥汝在社群曬出了自己和黃仁勳的合照，表示黃仁勳的魅力實在太大，粉絲甚至守在廁所外等著要合照。而黃仁勳出來後，也如大家所願，自己也因此有幸與對方合照。

▲林彥汝曬出與黃仁勳的合照。（圖／翻攝自Facebook／林彥汝）

【林彥汝全文】

說來你可能不相信，

這張和#黃仁勳的合照，

是在男廁外的意外巧遇！

昨天中午我和攝影記者在#computex 展場B1吃飯。

突然聽到一陣驚呼，

我轉頭一看#辣個男人 就在正前方！

頓時所有人停下吃飯的手，

衝上去合照，粉絲團團包圍。

他也來者不拒，寸步難行。

直到保鑣說他急著上廁所，

大家才趕緊讓出一條路。

真的是廁所在眼前，

卻不能上的囧

#ai教父 魅力太大，

然後粉絲守在廁所外，

黃仁勳出來後也如大家所願，

我也因此獲得一個小幸運合照

#輝達 #nvidia #彥汝主播 #採訪日常 #ai