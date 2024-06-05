ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

野生捕捉黃仁勳！粉絲圍堵「廁所在眼前上不了」　主播林彥汝成功搶合照

記者蔡宜芳／綜合報導

「AI教父」NVIDIA輝達創辦人黃仁勳近日來台引發熱潮，不少民眾都搶著與他合照。而主播林彥汝5日透露自已在和攝影記者吃飯時，無意間於男廁外偶遇黃仁勳，然而對方因為人氣太高被圍堵，「真的是廁所在眼前，卻不能上的囧」。

▲NVIDIA執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳近日來台。（圖／記者林敬旻攝）

林彥汝在貼文中說到，當時黃仁勳一出現，就引發眾人驚呼，大家紛紛放下手中的飯菜，搶著要合照，場面一度十分熱鬧。林彥汝透露，黃仁勳雖然被粉絲團團包圍，但他並未拒絕粉絲們的要求，反而耐心地與大家互動，「直到保鑣說他急著上廁所，大家才趕緊讓出一條路。真的是廁所在眼前，卻不能上的囧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林彥汝在社群曬出了自己和黃仁勳的合照，表示黃仁勳的魅力實在太大，粉絲甚至守在廁所外等著要合照。而黃仁勳出來後，也如大家所願，自己也因此有幸與對方合照。

▲▼黃仁勳現身被圍堵「廁所在眼前上不了」　林彥汝成功搶合照。（圖／翻攝自Facebook／林彥汝）

▲林彥汝曬出與黃仁勳的合照。（圖／翻攝自Facebook／林彥汝）

【林彥汝全文】

說來你可能不相信，
這張和#黃仁勳的合照，
是在男廁外的意外巧遇！
昨天中午我和攝影記者在#computex 展場B1吃飯。
突然聽到一陣驚呼，
我轉頭一看#辣個男人 就在正前方！
頓時所有人停下吃飯的手，
衝上去合照，粉絲團團包圍。
他也來者不拒，寸步難行。
直到保鑣說他急著上廁所，
大家才趕緊讓出一條路。
真的是廁所在眼前，
卻不能上的囧

#ai教父 魅力太大，
然後粉絲守在廁所外，
黃仁勳出來後也如大家所願，
我也因此獲得一個小幸運合照
#輝達 #nvidia #彥汝主播 #採訪日常 #ai

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

推薦閱讀

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

資深男歌手是隱形富豪！　「全球7地置產」驚人身家曝光

資深男歌手是隱形富豪！　「全球7地置產」驚人身家曝光

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還要打下去

波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還要打下去

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

資深男歌手是隱形富豪！　「全球7地置產」驚人身家曝光

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還要打下去

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

AI, NVIDIA, 輝達, 黃仁勳, 林彥汝

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 耀樂宣佈離開台灣！　炎亞綸判決出爐「決定換個地方生活」
  2. 11歲兒被同學毆臉告贏了！　伊萊媽33字吐勝訴心聲
  3. 密陽性侵案受害者超慘！「身份外洩」被追到學校　警質問：是妳先勾引
  4. 音樂節「夏戀嘉年華」起跑　麋先生等夯團全員報到
  5. Gino約會女伴被拍發聲！　媽媽1反應逗樂他：越來越瞭囉
  6. 邱軍唱台語歌「夯到連日本人都翻唱」　演出邀約暴增五成
  7. 網熱議YouTuber頻翻車「零負評剩誰？」　他推7人：HowHow有哏不低俗
  8. 野生捕捉黃仁勳！粉絲圍堵「廁所在眼前上不了」　主播成功搶合照
  9. 獨家／崔佩儀兒子貝克宇將攻讀研究所　「寶貝妹妹」全身腫瘤急回台
  10. 太妍變胖竟沒被酸！神級美顏對比照公開　網讚：增重都是仙女

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366