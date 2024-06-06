小孟老師／6月6日星座運勢　魔羯全家運動添好運「金牛享受假期」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：提高工作流程
感情：親密家庭互動
財運：參與天使投資
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：提升客戶滿意
感情：家人生日派對
財運：建立應急基金
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：強化激勵機制
感情：家庭閱讀時光
財運：提升運用效率
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：處女
【土象星座】
工作：加強社會責任
感情：家庭運動時光
財運：投資海外市場
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：強化風險管理
感情：愉快假期計劃
財運：善於理財增值
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：建立持續改進
感情：共同度假回憶
財運：靈活改變策略
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
工作：促進多樣文化
感情：溫馨家庭談話
財運：分散投資風險
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：推動學習組織
感情：家務分擔協作
財運：專注核心業務
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：促進內部創新
感情：家人互相鼓勵
財運：穩健財務結構
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：水瓶
【火象星座】
工作：推動數據決策
感情：家庭遊戲時間
財運：長線投資報酬
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：改善員工健康
感情：共享家庭故事
財運：持續資產升值
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：提升品牌價值
感情：家人感情維護
財運：明智選擇股票
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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