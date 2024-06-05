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《慶餘年2》驚見80歲台灣影后歸亞蕾！　完結埋3伏筆…她不怒而威氣場碾壓

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《慶餘年2》於2日播出大結局，該劇自2019年播出第1季造成轟動，相隔5年推出第2季，在台灣由Disney+獨家播出，且全劇仍尚未完結，觀眾甚至敲碗第3季「邊拍變播」。《慶餘年2》故事尾聲登場新反派明家老太君，由80歲歸亞蕾飾演，更埋下第3季故事伏筆。

▲《慶餘年》第二季Disney+熱播中。（圖／Disney+提供）

▲《慶餘年》第二季台灣由Disney+播出。（圖／Disney+提供）

明家三大坊

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▲▼歸亞蕾演反派明家老太君。（圖／翻攝自微博）

▲歸亞蕾演反派明家老太君。（圖／翻攝自微博）

歸亞蕾在台灣累積雄厚的戲劇經歷，正反派角色都駕輕就熟，拿過4座金馬蔣、2座金鐘獎、1座百花獎，1座亞太影展。她近年表演重心放在大陸，加入眾多實力派演員齊聚的《慶餘年2》，飾演江南明家的老太君，56歲的大陸男星寧理劇中扮演她的兒子，母子間對話充滿心機狡詐。她年屆80歲，說台詞仍充滿力道，被網友形容「不怒而威的氣場」。而江南明家與張若昀飾演的「范閒」，因接管三大坊展開對立，第2季已經各出狠招，第3季將延續這場對立。

▲▼歸亞蕾演反派明家老太君。（圖／翻攝自微博）

▲寧理飾演歸亞蕾兒子。（圖／翻攝自微博）

婉兒

▲▼《慶餘年2》大結局。（圖／Disney+提供）

▲婉兒《慶餘年2》大婚嫁范閒，婚後兩人關係生變。（圖／Disney+提供）

觀眾足足等上5年，終於看到范閒婉兒「飯碗CP」大婚。不料兩人感情線仍再起波折，婉兒得知自己的哥哥被范閒的守護者「五竹」所殺，一時無法原諒范閒，也沒有跟丈夫一起下江南。婉兒沒有與范閒一起下江南的故事線，受到觀眾批評，還有網友發現，男主角范閒下江南之後的劇情，手上已經沒有戴婚戒，剛新婚就疑似「婚變」，也要等到第3季解決。

范閒真氣回來了

▲▼《慶餘年2》大結局。（圖／Disney+提供）

▲范閒完結篇真氣回來了。（圖／Disney+提供）

《慶餘年2》男主角范閒不僅擁有現代的靈魂，穿越重生後在慶國長大，練出「霸道真氣」，也是本劇集權謀、幽默、科幻元素之餘，也沒少了武俠風元素。然而男主角第2季遇上刺殺，真氣爆開全身，變成像沒有武功的人，所幸最後一集真氣回來了，接著第3季又回到武功高強的身手，威能全開。

由於大陸影視政策限制，陸劇現在製作不得超過40集，如果集數長要分季，每季要間隔一年。編劇曾在回覆觀眾提問時表示，第3季不會讓大家等5年那麼久，劇本已經在籌備中，據網路消息第3季尚未開拍，由於演員大多都是資深年長的演員，「慶帝」陳道明69歲，「老太君」歸亞蕾80歲、「陳萍萍」吳剛61歲等，觀眾因此希望劇組早日開拍，別讓老戲骨與觀眾等太久。

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慶餘年2, 張若昀, 李沁, 歸亞蕾

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