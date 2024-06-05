《哥吉拉-1.0》導演親解低成本特效！「哥吉拉海上游」出自25歲天才

記者陳芊秀／綜合報導

日本電影《哥吉拉-1.0》無預警在串流平台上架，吸引大批觀眾朝聖。該片不僅勇奪奧斯卡最佳視覺特效，拍攝預算是好萊塢大片的10分之1，令無數美國影人讚嘆，導演山崎貴親自解說製作過程，日媒也透露低成本的關鍵。

▲《哥吉拉-1.0》無預警上串流吸引大批觀眾觀看。（圖／翻攝自X）

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現年59歲的山崎貴，身兼《哥吉拉-1.0》導演、編劇以及VFX（視覺效果），隸屬於特效公司「白組」，參與無數經典電影打造絢麗特效，包括自己的代表作《三丁目的夕陽》、2016《正宗哥吉拉》等。他表示公司參與《哥吉拉-1.0》的員工共35人，後製花了8個月，其實人力與時間非常少，但因為自己身兼導演與特效指導，得以簡化審稿階段，直接與製作的員工討論。

▲《哥吉拉-1.0》特效出自日本知名特效公司白組。（圖／翻攝自X）

▲《哥吉拉-1.0》白組35人投入製作，山崎貴身兼導演與VFX指導。（圖／翻攝自YouTube）

現在特效製作已經進化不少，包括星戰影集《曼達洛人》、韓劇《淚之女王》，金馬開場影片都開始採用「環繞螢幕」呈現虛擬場景。而《哥吉拉-1.0》仍是綠幕，由演員在小區域綠幕前演出，其他延伸環境全都由CG來做。山崎貴表示，銀座場景是在停車場搭景，片中碼頭是平地搭台，演員站在台上（假裝是船），另一批演員在台下，只有上下的階梯是真的，船身與海都是CG做的，他近日上貴婦松子節目《月曜夜未央》，表示VFX就是要做出與現實沒有違和感的環境，笑說：「沒有超過50%的VFX很難說是VFX電影啦！」

▲《哥吉拉-1.0》平地搭景，拍碼頭場面。（圖／翻攝自YouTube）

▲銀座大樓崩塌演員在綠幕前演出，爆破都是事後加的。（圖／翻攝自YouTube）

▲山崎貴：「沒有超過50%的VFX很難說是VFX電影啦！」（圖／翻攝自X）



而《哥吉拉-1.0》唯一真正在海上拍的戲，是拍攝清除水雷船「新生丸」被哥吉拉追的場面。山崎貴曾在一場對談透露，大家震驚神木隆之介生氣的時候，連嘴唇顏色都變了，其實忍住暈船唇色才變的。

▲《哥吉拉-1.0》真正在海上拍的鏡頭是新生丸被哥吉拉追。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

投身視覺特效45年的山崎貴，這次拍《哥吉拉-1.0》有票房不能輸給前作（正宗哥吉拉）的使命，這次哥吉拉特效最大特色，是近距離看到哥吉拉的攻擊與破壞。他大讚公司有位25歲天才員工野村達司，並爆料野村達司家裡的電腦比公司的還高級，這位青年在家就愛製作虛擬海浪，他因此想到在《哥吉拉-1.0》加入海上場面，片中哥吉拉在海上追逐小船的名場面，就是出自25歲員工之手，野村達司也登上奧斯卡頒獎禮領視覺特效獎。

▲《哥吉拉-1.0》特色是近距離拍攝哥吉拉的攻擊。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

▲《哥吉拉-1.0》海上特效出自25歲野島達司之手。（圖／翻攝自臉書）

▲野島達司家裡組裝電腦比公司的還好，家裡製作虛擬海浪。（圖／翻攝自X）





▲野村達司（右）奧斯卡頒獎禮獲獎。（圖／翻攝自X）

《哥吉拉-1.0》最令好萊塢驚讚的，是拍攝成本僅好萊塢特效大片的10分之1，卻拍出驚人的效果，低成本撼動業界。對此日本《東京電視台》曾報導，《哥吉拉-1.0》其實在日本砸下頗高的拍攝預算，因為日本電影拍一個鏡頭只準備一種版本，相對於美國好萊塢拍一個特效場面，會準備數十個版本，因此製作費用才會增加。