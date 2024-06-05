F級女偶像田中美久退團更紅了！搭計程車被認出…不敢做1事網憂心

記者陳芊秀／綜合報導

22歲日本女星田中美久是女團HKT48前任成員，擁有F罩杯魔鬼身材，畢業退團後，憑著在綜藝節目的優異表現，人氣不減反增，個人寫真集推出後，獲得了極高的熱烈回應。然而她走紅後也開始有了困擾，搭計程車不敢直接坐回家門口。

▲田中美久從偶像女團畢業後，拍寫真走紅，搭計程車常被認出。（圖／翻攝自X）

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田中美久時常在社群曬出火辣養眼照，成為粉絲追星一大福利。而她最近在X發文，最近搭計程車，就會被司機認出來，結果不敢直接搭回家，在其他人的家門前下車。網友也關心留言「這是知名度上升的證明」、「要小心了」。

▲田中美久被計程車司機認出，不敢搭車回自己家，改停別人家門口。（圖／翻攝自X）

因為小時候對AKB48成員大島優子抱有崇拜之情，田中美久離開家鄉熊本最近的HKT48參加甄選，11歲時（2013）以第三期成員的身份正式踏入偶像圈，18歲（2020）在東京巨蛋舉行首場個人演唱會，還擔任熊本親善大使。她憑著傲人雙峰拍寫真，銷量超過3萬9千本，人氣因此再往上飆漲，現在同時活躍寫真、戲劇演出，也是綜藝節目寵兒，名氣飆漲之際，人身安全也受到重視，也有網友建議經紀公司派司機接送。

▲田中美久因寫真集大賣，現在拍寫真工作邀約多。（圖／翻攝自X）