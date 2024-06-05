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曾菀婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

「台劇女神」曾莞婷據悉已接下TVBS全新節目《小姐姐請回答》的主持棒，將跨界成為談話性節目主持人。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲「台劇女神」曾莞婷據悉已接下TVBS全新節目《小姐姐請回答》的主持棒，將跨界成為談話性節目主持人。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

圖文／CTWANT

「台劇女神」曾莞婷接下全新挑戰，將跨界成為談話性節目主持人。時報周刊CTWANT掌握獨家消息，出道26年來一直深耕戲劇、電影的曾莞婷，已接下TVBS全新節目《小姐姐請回答》的主持重任，新節目更將強勢進駐周五晚間9點時段，而原時段播出由藍心湄主持的美妝長壽節目《女人我最大》，則將改為周一至周四播出。

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出道26年來一直深耕戲劇、電影的曾莞婷（右二），不斷挑戰各種突破性的角色演出。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲出道26年來一直深耕戲劇、電影的曾莞婷（右二），不斷挑戰各種突破性的角色演出。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

藍心湄主持的美妝長壽節目《女人我最大》，已播出超過21年。（圖／翻攝自藍心湄臉書）

▲藍心湄主持的美妝長壽節目《女人我最大》，已播出超過21年。（圖／翻攝自藍心湄臉書）

時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，曾莞婷首次扛下主持重任的《小姐姐請回答》，已在日前悄悄開始錄影，節目製作人則是由資深製作人陳彥銘（B2）擔綱。曾製作過蔡康永、小S的《康熙來了》的B2，在業界製作經歷超過20年，擅長製作談話性節目，除了《康熙來了》之外，當年創下高收視的《國光幫幫忙》，直至今日的吳宗憲、吳姍儒主持的《小明星大跟班》，以及《小姐不熙娣》，都是他所製作的節目。

曾莞婷（右）2021年曾代班《一袋女王》，對於主持談話性節目並不陌生。（圖／衛視中文台提供）

▲曾莞婷（右）2021年曾代班《一袋女王》，對於主持談話性節目並不陌生。（圖／衛視中文台提供）

據了解曾莞婷的《小姐姐請回答》，節目型態將和《小姐不熙娣》類似，皆是從女性為出發點，聚焦女性的職場與生活感，在節目中暢聊各類辛辣話題。其實曾莞婷對於主持談話性節目並不陌生，她曾在2021年代班主持《一袋女王》，還被好友謝承均在節目中告白，曾莞婷立刻展現驚訝演技回應：「我等這一天等好久了，他終於開口了。」效果做足。

在節目中被好友謝承均突然告白，曾莞婷立刻展現驚訝演技逗趣回應對方。（圖／衛視中文台提供）

▲在節目中被好友謝承均突然告白，曾莞婷立刻展現驚訝演技逗趣回應對方。（圖／衛視中文台提供）

曾莞婷1998年演出《土地公傳奇》出道，之後在三立台劇《世間情》中以惡女郭佳佳一角打響知名度，在演藝圈打拚多年的她，戲劇電影作品無數，斜槓經營副業也相當成功，目前名下已有5間房產，還有1間黃金店面，身價早已破億。先前她曾提到保養品等副業年利潤破千萬，旗下約10幾個員工，透露年終發1個月以上，而一直努力精進自己的曾莞婷，日前也已從世新大學上海學院傳播管理學系碩士班畢業了，更獲頒畢業生傑出表現獎，不僅事業有成，學業表現也同樣優異。

接下新節目《小姐姐請回答》主持，曾莞婷也在錄影當天於臉書發文表達心情。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲接下新節目《小姐姐請回答》主持，曾莞婷也在錄影當天於臉書發文表達心情。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

接下新節目《小姐姐請回答》主持，曾莞婷也在錄影當天於社群發文寫道：「新身分新嘗試，忙到焦頭爛額的我，也是要感恩一下宇宙賦予我的一切，珍惜當下無論好壞，有勇氣追逐就是值得肯定的一件事，想到小姊姊的新身分是什麼了嗎？」搶先曝光新節目名稱。

對於「台劇女神」曾莞婷將跨界接下談話性節目《小姐姐請回答》主持，節目所屬電視台TVBS回應本刊表示：「目前待定檔後會統一再對外官宣發布！請再等待我們的消息。」

曾莞婷已從世新大學上海學院傳播管理學系碩士班畢業，更獲頒畢業生傑出表現獎。（圖／世新大學提供）

▲曾莞婷已從世新大學上海學院傳播管理學系碩士班畢業，更獲頒畢業生傑出表現獎。（圖／世新大學提供）

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