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狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

記者陳芊秀／綜合報導

24歲孫安佐在泰國呼麻闖民宅事件傳回台灣再度引發社會譁然，媽媽狄鶯更喊出要與孫鵬離婚。而網友挖出孫鵬2年前在節目中談及與狄鶯的婚姻，兩人經歷復合再婚，如果妻子仍想離婚，他曾提及一個條件。

▲▼孫鵬、狄鶯錄華視《黃金年代》受訪-孫鵬,狄鶯。（圖／記者周宸亘攝）

▲狄鶯喊話要與孫鵬離婚。（圖／記者周宸亘攝）

孫鵬與狄鶯原本是戲劇螢幕情侶，1998年步入婚姻的殿堂並育有孫安佐，然而，2000年便宣布離婚，經歷感情波折的他們，2007復合再婚，並舉行盛大的婚禮。孫鵬曾在《11點熱吵店》中，談及與狄鶯重修舊好的內幕。

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節目中，孫鵬表示當時看到2歲的孫安佐，心疼不已，認為父母離婚對孩子來說是不公平的，孩子需要一個完整的家庭，因此向狄鶯提議復合。他說：「我們還是彼此給對方這個機會，為了這個兒子。」他明確向狄鶯表達，如果在孫安佐成年後女方仍然想離婚，他只有一個條件，那就是等孫安佐18歲成年後，「我永遠一個原則，只要你的小孩未成年，就不要提離婚兩個字」。

▲▼孫鵬節目吐離婚條件。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼孫鵬節目吐離婚條件。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼孫鵬節目吐離婚條件。（圖／翻攝自YouTube）

孫鵬在言談中流露對兒子的疼愛。然而，如今24歲的孫安佐陷入麻煩，狄鶯喊話「受夠孫家人」想離婚，他正在東部拍戲，至今還未對此事做出詳細的回應，僅簡短表示，「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，謝謝大家關心」。

▲孫鵬。（圖／ETtoday）

▲孫鵬過去為兒子奔波，這次則是因拍戲中尚未對外有正式回應。（圖／ETtoday）

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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